Cara de Sapato fala após expulsão do BBB23

Após participantes da edição do BBB23 terem passado dos limites e terem virado caso de polícia por importunação sexual, um dos pivôs que terminou expulso do programa na noite da última quinta-feira (16) se pronunciou na rede social neste sábado (18), foi ele o lutador de MMA, Cara de sapato.

Ele comentou que vive um momento de desconstrução, porque não é apenas um botão de liga e desliga, e precisou assistir tudo para entender o que passou. “Assisti para entender e ressignificar o meu olhar para isto. Eu entendo que são atitudes que jamais podem ser normalizadas. Mas o mais importante é me desculpar do fundo do meu coração com a Dânia e todas as mulheres”, anunciou em sua rede.

Sobre a expulsão:

Cara de Sapato e Mc Guimê foram os expulsos após receberem inúmeros toques dos colegas que haviam passado do ponto durante a aproximação da nova participante Mexicana. Os atos se tornarem caso de policia no lado de fora da Casa mais vista pelo Brasil.

O apresentador Tadeu Schimidt mostrou as cenas para o público e assim que entrou ao vivo na Casa, deu a noticia. “Eu queria muito tá aqui hoje pra falar de festa, alegria. Mas tô aqui pra falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa […] Nós temos uma convidada. Como todas as mulheres, merecem respeito absoluto. A partir de tudo que vimos e ouvimos, não gostamos do que vimos. […] Sapato e Guimê passaram do ponto. Assim, por quebrarem as regras do programa, Sapato e Guimê estão expulsos do BBB 23.”, declarou Tadeu Schimid.

A notícia chocou os participantes, que ficaram sem reação e algumas choraram pela saída dos colegas. A mexicana apareceu chorando e se sentindo culpada, mas acabou sendo confortada pelo apresentador que deixou bem claro que ela não teve culpa da decisão, mas o programa tem regras.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou inquérito contra Mc Guimê e Cara de Sapato por atitudes dos dois na Festa do Líder desta quarta-feira, 16 de março. A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, investiga imagens do BBB23 para averiguar se houve importunação sexual por parte dos dois sobre Dania Méndez.

