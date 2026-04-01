Senador Nelsinho Trad resgata visão da época de prefeito e vê revitalização do Morenão como “início da redenção do futebol”

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) participou, nesta terça-feira (31), da assinatura do termo de cessão de uso que transfere a gestão administrativa do Estádio Morenão, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para o Governo do Estado.

A medida encerra um impasse de quase uma década e abre caminho para intervenções diretas no estádio, permitindo o início do processo de revitalização e a retomada das atividades esportivas.

Durante o evento, realizado na Governadoria, em Campo Grande, o senador Nelsinho Trad destacou que o momento representa a concretização de uma visão construída ainda em sua gestão como prefeito.

“É o início da redenção do futebol sul-mato-grossense, que passa pela revitalização do Morenão. Agora vão vir os interessados, iniciativa privada com o SAF e tomara que acha uma engenharia para que aquele estádio possa servir não só às questões do esporte, como também áreas afins”, afirmou.

O senador Nelsinho Trad também fez questão de reforçar que essa ideia não é recente. Segundo ele, o potencial do Morenão já era defendido desde quando administrava a Capital e buscava inserir a cidade no cenário internacional. “Conforme a gente já viu isso em arenas quando a gente tentou fazer de Campo Grande a sede da Copa do Mundo”, completou.

O parlamentar relembrou ainda que, naquele período, a Prefeitura chegou a inscrever Campo Grande como candidata a sede da Copa do Mundo FIFA e buscou referências fora do país para modernizar o estádio.

“Inscrevi Campo Grande para ser sede da Copa do Mundo. Visitamos arenas da Espanha e de Portugal e tivemos até grupo interessado em parceria público-privada para o Morenão. Já naquela época, a gente enxergava que aquele espaço podia ir muito além”, relembrou.

Para o senador, a cessão ao Governo do Estado representa a retomada de um projeto antigo, agora com condições reais de sair do papel. Ele também destacou o potencial do entorno do estádio, que concentra milhares de estudantes, como fator estratégico para atrair investimentos.

O Governo do Estado prevê investimento de R$ 16,7 milhões na primeira fase de obras, incluindo melhorias em segurança, acessibilidade, iluminação e estrutura geral. Fechado desde 2022 e sem laudos desde 2023, o estádio passará por reestruturação completa antes de voltar a receber jogos.

Com a cessão formalizada, o Estado assume a gestão do espaço e inicia as etapas para reabertura gradual. A previsão é que o Morenão volte a receber partidas a partir do fim de 2026, com plena operação até 2027.

Ao final, o senador Nelsinho Trad reforçou apoio à iniciativa. “Pode ter certeza que, lá no Congresso Nacional, vou estender a mão como sempre fiz para ajudar. Esse projeto é importante para Campo Grande e para todo o Mato Grosso do Sul”, concluiu.