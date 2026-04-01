Grupo de bolivianos é preso após ingerir mais de mil cápsulas de cocaína em operação em Corumbá

Uma ação conjunta realizada na manhã de terça-feira (31), em Corumbá, a 429 quilômetros de Campo Grande, resultou na prisão de um grupo de bolivianos suspeitos de tráfico de drogas. O caso foi divulgado nesta quarta-feira (1º).

De acordo com a ocorrência, a abordagem teve início durante patrulhamento da Polícia Militar na Rua General Osório, no bairro Popular Velha. Os policiais desconfiaram da atitude de um motorista que dirigia um veículo com placas da Bolívia e tentou retornar ao perceber a presença da viatura.

Durante a abordagem, os militares sentiram odor de maconha e encontraram pequenas porções da droga no carro. O condutor alegou que o entorpecente poderia pertencer a passageiros que havia deixado em uma residência nas proximidades.

No imóvel, os policiais localizaram um grupo de estrangeiros com diversas bagagens. Eles apresentaram informações contraditórias sobre a viagem e não souberam indicar o destino ou detalhes do transporte.

Diante da suspeita, foi montada uma força-tarefa com apoio de equipes da Polícia Militar, Receita Federal e Ministério da Agricultura. Durante as buscas, foram encontradas 101 cápsulas de substância análoga à cocaína escondidas na casa, além de porções da droga.

Os suspeitos confessaram que também transportavam entorpecentes no próprio corpo. Ao todo, 12 pessoas foram encaminhadas ao pronto-socorro, onde exames confirmaram a presença de cápsulas no organismo.

A estimativa é de que o grupo tenha ingerido cerca de 1.035 cápsulas de cocaína. Até o registro da ocorrência, 718 já haviam sido expelidas, enquanto os envolvidos permaneciam sob custódia hospitalar.

As mercadorias foram apreendidas e o caso encaminhado à Polícia Federal, que ficará responsável pela investigação.