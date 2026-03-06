Senador Nelsinho Trad participa de treinamento com gestores de 40 municípios na Assomasul

Senador Nelsinho Trad, prefeitos, gestores municipais e equipes de comunicação de 40 cidades de Mato Grosso do Sul participaram, nesta quinta-feira (5), de um treinamento promovido pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul). O encontro foi realizado no auditório da entidade, em Campo Grande.

O curso abordou temas como comunicação pública, transparência e uso de dados digitais, além de estratégias para redes sociais e ferramentas de comunicação direta com a população.

De acordo com os palestrantes, a iniciativa buscou apresentar aos gestores novas práticas de comunicação digital. O objetivo é melhorar a comunicação com o cidadão e a prestação de serviços públicos que impactam, por exemplo, na redução de filas no SUS.

O senador Nelsinho Trad ressaltou a importância de aprender e capacitar as equipes municipais para aprimorar a comunicação com a sociedade. Destacou também como a tecnologia ajuda na prestação de contas do mandato. “São ferramentas imprescindíveis para avançarmos na comunicação das nossas ações. Muitas vezes fazemos um trabalho importante que não chega ao conhecimento da população. O que não é divulgado parece que não aconteceu. Queremos tirar dúvidas e aprender mais sobre essas ferramentas”, afirmou.

Para os profissionais de comunicação que participaram do encontro, o treinamento trouxe conhecimentos práticos que poderão ser aplicados nas administrações municipais.

O assessor de imprensa da Prefeitura de Bandeirantes, Ricardo Maia, avaliou o evento como uma oportunidade de aprimorar o contato com a população. “Aprendemos novas formas de comunicação, criação de canais e estratégias para aumentar o engajamento da população. Saímos daqui com várias ideias para colocar em prática”, disse.

Já a assessora de imprensa da Prefeitura de Mundo Novo, Josielly Barreto, destacou que o curso apresentou técnicas que ampliam os resultados da comunicação institucional. “Foi de grande valia. Muitas vezes usamos apenas o básico e não conhecemos as técnicas. Saímos com uma bagagem muito grande e com a certeza de que comunicar da maneira correta gera resultados muito maiores”, afirmou.