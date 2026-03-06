Servidor Penitenciário é denunciado após mostrar órgão genital para jovem por chamada de vídeo

Nessa quinta-feira (5), uma jovem de 21 anos procurou a delegacia para denunciar um servidor do sistema penitenciário estadual, de 39 anos, por importunação sexual. O caso aconteceu quando, após conversa sobre uma vaga de emprego, ambos iniciaram uma vídeo chamada. Durante a ligação, o homem mostrou o órgão genital e se masturbou.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher procurava emprego e realizou uma entrevista em 2025, onde manteve contato com o homem responsável pela área financeira do estabelecimento e encarregado das contratações. Alguns dias depois, ela recebeu a confirmação de que havia sido escolhida para a vaga.

Já em março desse ano, o mesmo homem voltou a entrar em contato falando sobre uma nova entrevista e emprego que seria realizado no WhatsApp.

Durante a conversa, as mensagens começaram a ter teor sexual e, durante uma ligação de videochamada, o homem mostrou o órgão genital enquanto se masturbava. Ele chegou a oferecer R$ 30 para ela mostrar os seios na ligação.

O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).