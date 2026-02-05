Senador Nelsinho Trad assume comissão que fiscaliza trabalhos de inteligência do país

Na retomada das atividades legislativas, o senador Nelsinho Trad assume, pela segunda vez, a presidência da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (CCAI), órgão do Congresso responsável por fiscalizar a atuação da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), das Forças Armadas e da Polícia Federal.

O parlamentar explica que a CCAI “pode convocar autoridades, requisitar documentos e acompanhar ações do Sistema Brasileiro de Inteligência”.

A comissão trata de temas que impactam diretamente Mato Grosso do Sul, estado de fronteira com desafios de segurança que extrapolam a esfera local.

“Não é só tráfico de drogas. É tráfico de armas, contrabando, crimes ambientais e organizações que operam além das fronteiras e que precisam da nossa atenção.”

O senador de MS assume a presidência da comissão após ter atuado na distensão da crise diplomática entre Brasil e o vizinho Paraguai. Esse impasse começou por denúncias de uma suposta operação da Abin para obter informações confidenciais de autoridades paraguaias, episódio que levou à suspensão de negociações sobre o Anexo C do Tratado de Itaipu. O instrumento trata como o excedente de energia da usina binacional é vendido e precificado, com impacto para consumidores e comércio de energia nos dois países.

“Não dá para separar Brasil do Paraguai. Quando tem um desentendimento, o que tem que ser promovido? Sentar pra conversar,” sempre defendeu o presidente da CCAI, senador Nelsinho Trad.

