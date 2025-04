Senado deve prorrogar CPI das Bets por mais 45 dias nesta quarta-feira

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou que pretende ler ainda hoje, durante a sessão plenária, o requerimento de prorrogação da CPI das Bets. A decisão foi divulgada na noite de terça-feira (29) pelos canais oficiais da Casa e confirma o acolhimento do pedido de prorrogação por mais 45 dias dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito.

Segundo Alcolumbre, o novo prazo foi definido após entendimento com o presidente da comissão e senadores durante reunião do colégio de líderes. A leitura do requerimento, que viabiliza a extensão dos trabalhos, deve ocorrer na sessão das 16h desta quarta-feira (30).

“A Mesa buscou um entendimento com o presidente da comissão e com os senadores no colégio de líderes, e a Mesa vai acolher o requerimento de 45 dias”, declarou o presidente do Senado.

A prorrogação atende ao pedido da relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que justificou a necessidade de mais tempo lembrando que, em fevereiro, as atividades da comissão ficaram suspensas por 63 dias. Sem a prorrogação, os trabalhos seriam encerrados nesta mesma quarta-feira.

Inicialmente, Soraya havia solicitado uma extensão de 130 dias, com o apoio de 29 senadores, mas o acordo político costurado resultou em um prazo menor.

“Nós estamos lidando com mais de 3 mil bets, que estão proporcionando evasão de divisas, lavagem de dinheiro do crime organizado e a bancarrota de famílias. Essa CPI é um direito da população”, afirmou a senadora.

O que investiga a CPI das Bets

Instalada em 2024, a CPI das Bets tem como foco investigar a atuação de casas de apostas online – conhecidas como “bets” – no Brasil. A comissão apura possíveis irregularidades no funcionamento das plataformas, como:

– Lavagem de dinheiro

– Evasão de divisas

– Vínculos com o crime organizado

– Impactos sociais em famílias afetadas por jogos de azar

Com a prorrogação, a expectativa da relatoria é aprofundar a análise dos dados já obtidos e avançar em convocações e quebras de sigilo. A leitura do requerimento no plenário do Senado é necessária para formalizar a prorrogação. Após isso, o novo prazo passa a contar imediatamente. O relançamento das atividades deve trazer novos depoimentos e aprofundar o rastreamento financeiro das plataformas investigadas.

