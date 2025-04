Municípios investem em orientação, campanhas de vacinação e unidade sentinela para frear avanço da SRAG

Para evitar maior número de internações, Corumbá-MS suspendeu aulas na rede pública

A Prefeitura de Corumbá decidiu suspender as aulas da Rede Municipal de Ensino a partir de ontem (29) até o próximo domingo (4), como resposta ao aumento expressivo de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) no município. A recomendação partiu da Secretaria Municipal de Saúde e visa conter o avanço das doenças que têm lotado unidades de saúde e pressionado leitos hospitalares.

A rede atende cerca de 15 mil estudantes na cidade. A suspensão, até o momento, vale apenas para escolas municipais. A rede estadual ainda analisa a adesão à medida, enquanto as instituições privadas não seguiram a recomendação.

Além da paralisação das aulas, o secretário de Saúde de Corumbá, Antônio Juliano de Barros, publicou uma nota técnica com uma série de orientações à população. As recomendações incluem o isolamento de casos sintomáticos, uso de máscara por pessoas gripadas, higienização frequente das mãos, suspensão de eventos com aglomerações e intensificação da vacinação para os grupos prioritários.

A preocupação não é isolada. Em Campo Grande, a situação levou a prefeitura a decretar emergência por 90 dias no último sábado (26). A decisão veio após reunião do COE (Centro de Operações de Emergência), reativado no início de abril, diante do aumento acelerado de casos de doenças respiratórias, especialmente entre crianças.

Segundo dados da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), Campo Grande já notificou 971 casos de SRAG em 2025. Destes, 486 foram confirmados e 66 resultaram em morte. Os vírus mais identificados nos exames são o Influenza A, o Rinovírus e o VSR (Vírus Sincicial Respiratório), este último responsável por quadros graves, principalmente em bebês com menos de seis meses de idade.

“A nossa prioridade é proteger a vida da nossa população, especialmente das nossas crianças, que são as mais vulneráveis neste momento”, declarou a prefeita Adriane Lopes. A capital intensificou a vacinação contra a Influenza, liberando a dose para toda a população desde o domingo (27), numa tentativa de frear a propagação do vírus.

Como parte das ações emergenciais, a prefeitura anunciou um plano de contingência que prevê atendimento pediátrico 24 horas em duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) — Universitário e Coronel Antonino — e no Pronto Atendimento Infantil do CRS Tiradentes, que será referência para internações pediátricas, diante da falta de leitos disponíveis.

De acordo com a secretária de Saúde, Rosana Leite, o avanço das doenças respiratórias se confirma pelos dados da Fiocruz, que mostram tendência de crescimento sustentado em Campo Grande e em todo o Mato Grosso do Sul nas próximas semanas.

“Hoje não temos mais leitos disponíveis em nossa Capital para internação de crianças com síndrome respiratória”, alertou a secretária. A SES trabalha em parceria com o Governo do Estado e o Ministério da Saúde para abrir novos leitos em cidades do interior, como Três Lagoas.

Uma das iniciativas em andamento é o projeto “Aluno Imunizado”, que leva equipes de vacinação e ações educativas às escolas públicas. A campanha reforça a importância da prevenção nas salas de aula, com atividades lúdicas e presença do personagem Zé Gotinha.

“Crianças com sintomas leves devem ser mantidas em casa”, diz Semed

Diante da crise atual, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) reforça aos pais e responsáveis a necessidade de rigorosas medidas de prevenção, para garantir um melhor atendimento e de qualidade para todos.

“Tendo em vista o decreto 16.246, sobre o protocolo de biossegurança orienta-se: as crianças que apresentarem sintomas leves (tosse, coriza, mal estar), devem ser mantidas em casa, sob observação e em casos graves, devem procurar as Upas ou os CRS (Centro Regionais de Saúde).

Enquanto as autoridades reforçam os esforços, os cuidados individuais continuam essenciais. Confira as dicas:

– Uso de máscara por pessoas com sintomas;

– Lavagem frequente das mãos;

– Atenção a sinais como febre persistente e dificuldade para respirar – Procure o médico;

– Evite locais aglomerados.

Ações paliativas

Em outros municípios de Mato Grosso do Sul, a preocupação não é diferente. Os dados de outras cidades, embora não tão expressivos como em Corumbá e Campo Grande, também são alarmantes. Para mitigar a crise, os municípios investem em medidas de orientação, campanhas de vacinação e unidade sentinela com horário de atendimento estendido, como ação de emergência.

Dentre os municípios do Estado, Chapadão do Sul contabilizava 84 casos de SRAG, 3 óbitos e incidência 271,0 — é a maior no Estado de Mato Grosso do Sul, conforme divulgado pela SES/MS. Como medida paliativa, o município realiza hoje uma campanha de vacinação contra a influenza. A equipe de saúde está na Feira Municipal da cidade, das 16h às 19h, vacinando apenas o grupo prioritário. A equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber de outras ações serão realizadas, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno.

Já em Ponta Porã, os dados chegaram a 129 casos e 14 óbitos, com letalidade de 10,9%. Para que o cenário epidemiológico atual não atinja critérios para decreto de emergência, o município intensificou ações de controle, monitoramento e assistência dos casos.

“Não temos números de casos, óbitos e falta de insumos que justifiquem tal medida. A estratégia mais eficaz de prevenção é a vacinação dos grupos prioritários, pois esses têm evoluído com gravidade e infelizmente a óbito. Com esse intuito, estamos indo até a população facilitando o acesso aos imunizantes em escolas, unidades de longa permanência de idosos, creches, casas de apoio e acamados”, reforça Eduardo Campos (PSDB), prefeito de Ponta Porã.

Ação entre municípios

Em Aquidauana, apesar da incidência de casos demonstrarem-se um pouco mais baixa em comparação com os outros municípios, a cidade encontra-se com lotação máxima na UTI e não há vagas na área vermelha no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz. Para mitigar a crise, medidas de prevenção foram intensificadas para reforçar orientações à população, além de uma ação integrada entre o município e Anastácio, que implementaram uma unidade sentinela, com horário de atendimento estendido e que atuará como reforço emergencial por 20 dias.

Devido ao feriado prolongado desta semana e com o aumento expressivo nos casos, estiveram em reunião para discutir algumas medidas de prevenção, em conjunto com o prefeito de Aquidauana, o prefeito Manoel Aparecido (PSDB), de Anastácio. Ambos implementaram ontem (29) um atendimento de emergência em uma unidade sentinela. A unidade, localizada na rua Estevão Alves Corrêa, nº 2834, em Aquidauana, funcionará por 20 dias, de ontem até o dia 18 de maio.

A unidade tem como objetivo atender pacientes com sintomas respiratórios de forma rápida e eficiente, contribuindo para o diagnóstico precoce e o controle da disseminação dos vírus. Na unidade também há atendimento da farmácia básica, ou seja, o paciente passa pela consulta e já pode ali mesmo retirar sua medicação gratuitamente. O horário de atendimento na unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h, e aos fins de semana e feriados, das 14h às 18h.

“Estamos atendendo e agindo de forma rápida para proteger a nossa população. A colaboração de todos é fundamental neste momento para enfrentarmos juntos esse desafio”, afirmou o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico.

Aquidauana, que somava 23 casos de SRG, 4 óbitos e letalidade de 15,4%, reforça, por meio da secretaria de saúde, Sandra Calongo, a importância da vacinação do teste rápido e o uso de máscara, em especial, para o grupo prioritário.

“Nós estamos com covid, com influenza, meningite, enfim, com vários vírus circulando ao mesmo tempo. Mas, dentre eles, a gente tem alguns vírus que são preveníveis pela vacinação. Eu oriento quem for do grupo prioritário e ainda não tomou vacina, procurar as unidades de saúde. Quem estiver com sintomas gripais, a realizar o teste de covid. Se der negativo, mas a pessoa estiver com sintomas gripais, utilizar a máscara, seja no ambiente de trabalho, para ir ao banco ou supermercado, mas utilizar até você se recuperar”, reitera.

Por Suelen Morales e Ana Cavalcante

