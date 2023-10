Seminário debate geração de renda por meio da preservação da natureza

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza na próxima segunda-feira (30), a partir das 14h, no Plenário Júlio Maia, o Seminário “As possibilidades de Geração de Renda Através da Preservação da Natureza”. O evento é uma proposição do deputado estadual Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental do Estado, e vice-presidente da Casa de Leis.

No seminário, acontecerá a posse dos membros titulares e suplentes das Frentes Parlamentares do Leite e para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental do Estado. Entre os temas abordados nas palestras está o “Programa BB CPR Preservação”, por Guilherme Galvini, gerente de Soluções da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil (BB), Divisão de Soluções Ambientais e Programas.

As outras duas palestras são: “Como se Adequar e Comercializar Créditos de Carbono e a possibilidade de rentabilidade para os pequenos negócios”, por Walker Gonçalves, analista do Polo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Ecoturismo; e “Pagamento por Serviços Ambientais e a Agricultura Familiar”, por Artur Henrique Leite Falcette, secretário Executivo de Meio Ambiente da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

