Sem espaço até para o motorista: caminhonete é encontrada com carga milionária de maconha

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na noite desta quinta-feira (21), uma grande quantidade de volumes prensados de maconha, com peso total de mil trezentos e noventa quilos.

Os militares realizavam um deslocamento pela rodovia BR-267 próximo ao trevo com a MS-178, área rural do município de Jardim, quando visualizaram uma Chevrolet S10 de cor prata parada às margens da via. Verificou-se que o veículo estava abandonado e carregado com o entorpecente.

Durante a checagem dos agregados constatou-se um registro de roubo ocorrido na cidade paranaense de Serranópolis do Iguaçu, no dia 28 de fevereiro de 2017.

A viatura guincho do DOF esteve no local e rebocou a S10 para a cidade de Jardim. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Jardim. O prejuízo estimado ao crime foi de três milhões de reais.

