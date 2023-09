Festa do Peão acontece no primeiro final de semana de outubro em Dourados

Evento acontece de 5 a 8 de outubro no Parque de Exposições de Dourados e vale vaga no Rodeio de Barretos e na Nacional de Rodeio

A 39ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Dourados acontece entre os dias 5 a 8 de outubro no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. Com diversas atrações musicais, praça de alimentação e os rodeios em touros e cavalos, a festa já faz parte do calendário municipal de eventos e promete fomentar a economia local.

Esse é um dos maiores e mais tradicionais eventos da região e tem se destacado nacionalmente. Neste ano, as disputas no rodeio fazem parte da CNAR (Confederação Nacional de Rodeio) e da LNR (Liga Nacional de Rodeio). os melhores classificados garantem lugar no Rodeio de Barretos e na Final Nacional de Rodeio, em dezembro.

A parceria do Sindicato Rural com a Prefeitura de Dourados tem se intensificado nos últimos anos, desde a realização da Expoagro como de feiras de negócios em diversas áreas e agora pode ser oficializada em mais um evento. “Essa parceria para realização da Festa do Peão começou a ser costurada há algum tempo e agora se consolida. Nós temos interesse em fomentar a atividade artística e cultural do rodeio, o Sindicato Rural tem a estrutura física que ajuda muito a viabilizar a realização do evento e juntos vamos fazer uma grande festa para o douradense e região”, afirma o prefeito.

Com entrada gratuita em todos os dias, a festa tem início no dia 5 e traz o show da dupla Fábio & Junnior; no dia 6 é a vez da dupla Alex & Yavan agitar a população, já no dia 7 João Haroldo & Betinho sobem ao palco da Festa do Peão de Boiadeiro e, encerrando a programação de shows no dia 8, tem o show da dupla Rapha & Leo.

A 39ª Festa do Peão de Boiadeiro, organizada pelo Sindicato Rural, deve movimentar a economia em diversos setores que um evento desse porte traz para o município. “O objetivo é muito claro de fomentar a economia local. Trazer para Dourados grandes nomes desse esporte e do meio artístico atrai moradores de todas as cidades da região que utilizam dos nossos serviços, fomentando a atividade empresarial de nossa cidade. Além disso, nossa população pode desfrutar de uma linda festa, segura, divertida e para toda a família”, ressalta Alan Guedes.

Na próxima segunda-feira (25), às 19h, o Sindicato Rural de Dourados realiza uma coletiva de imprensa na sede do site Dourados News para divulgar as novidades desta edição.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

