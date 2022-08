Seis projetos serão analisados nesta quinta-feira na Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande deverão analisar na sessão desta quinta-feira (11), seis projetos de lei. Os trabalhos têm início às 9h no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Casa de Leis.

Segue para análise o projeto de lei nº 10.322/11 que institui o Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural do Bairro Tiradentes, na Avenida Marquês de Pombal. A proposta é dos vereadores Clodoilson Pires, Prof Riverton e Coronel Alirio Villasanti.

Também o projeto de lei 10.530/21, que institui no calendário oficial de eventos a Semana Municipal de Prevenção a Acidentes de Trânsito com Motociclistas, que será realizada anualmente na semana em que se comemora o Dia Nacional do Motociclista, 27 de julho. A proposta é do vereador Professor João Rocha e prevê uma série de atividades para divulgar o tema, como exposições, campanhas educativas e palestras.

E ainda o projeto de lei 10.364/21, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 3.598, de 21 de dezembro de 1998. A proposição prevê que as escolas públicas da Rede Municipal de Ensino situadas em Campo Grande, deverão priorizar a aquisição e adoção de, no mínimo, dois livros de autores com domicílio em Mato Grosso do Sul na sua matriz curricular. A proposta prevê ainda que o Poder Executivo, deverá estimular a produção e valorização dos autores e editores do Estado. A proposta é dos vereadores Ronilço Guerreiro, Valdir Gomes, Carlos Augusto Borges, o Carlão, Prof. Juari, Dr. Victor Rocha, Ayrton Araújo, Betinho, Tiago Vargas, William Maksoud, vereadora Camila Jara, Beto Avelar, Clodoilson Pires, Gilmar da Cruz, Papy, Silvio Pitu, Prof. André Luis, Dr. Jamal e Tabosa.

Em primeira discussão e votação, os vereadores devem analisar o o projeto de lei 10.375/21, do vereador Professor Riverton, que institui normas e critérios para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida na Reme (Rede Municipal de Ensino).

Também será votado o projeto de lei 10.532/22, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, que institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas Escolas Municipais de Campo Grande.

E, por último, o projeto de lei 10.632/22, que institui no município de Campo Grande o mês Maio Furta-Cor, dedicado às ações de conscientização e incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. A proposta é do vereador Otávio Trad.

Lei também: Senado aprova campanha de Agosto Lilás