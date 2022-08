Deputado David Miranda esta internado em estado grave

O deputado federal David Miranda (PDT-RJ) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o último sábado (6/8) com fortes inflações no sistema gastrointestinal.

Marido do parlamentar, o jornalista Glenn Greenwald publicou em uma rede social que David Miranda foi a um hospital no sábado (6) com fortes dores abdominais e, no dia seguinte, precisou ser transferido para a unidade de tratamento intensivo (UTI) da unidade de saúde.

“Meu marido está na UTI desde domingo com complicações de uma infecção no sistema intestinal. David é a pessoa mais forte que conheço, mas sua condição é bastante séria. Quaisquer pensamentos, orações, desejos seriam apreciados”.

No último domingo, o deputado gravou um comunicado. Nele, David Miranda relata que teve se sentindo mal nos últimos dias e foi internado devido a problemas intestinais. Ele ainda lamenta não ter conseguido comparecer na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Niterói.

Ontem, Gleen Greenwald deu atualizações do estado de saúde de seu marido. Segundo ele, David teve uma leve melhora, o que deu uma sensação de otimismo aos familiares.

“Atualização sobre a situação do David: David continua na UTI em estado grave, mas as últimas horas mostraram os primeiros sinais de melhoria no quadro dele, o que nos deixa mais otimistas. Nossa família agradece muito todas as mensagens de carinho e apoio. Estamos juntos.”

