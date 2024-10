Segundo turno das eleições municipais será realizado no próximo domingo em 51 cidades do Brasil

No próximo domingo, dia 27 de outubro, eleitores de 51 cidades brasileiras retornarão às urnas para o segundo turno das eleições municipais de 2024. Mais de 33 milhões de eleitores estão aptos a votar, incluindo 15 capitais e outros 36 municípios que ainda não definiram seus prefeitos.

Assim como no primeiro turno, realizado no último dia 6 de outubro, o horário de votação será unificado em todo o país, seguindo o horário de Brasília, das 8h às 17h. Portanto, em Campo Grande, as urnas abrem às 7h e fecham às 16h, de acordo com o horário local.

A apuração dos votos acontecerá imediatamente após o fechamento das urnas, às 17h no horário de Brasília. Os eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda terão o direito de votar.

Restrições à prisão de participantes antes do segundo turno

A partir desta terça-feira (22), nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em três abordagens: flagrante delito, vítimas de crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto. Essa medida, prevista no Código Eleitoral (Lei 4.737/1965), visa proteger o direito ao voto e garantir que não haja interferências no processo eleitoral.

As prisões em flagrante ocorrem quando um indivíduo é capturado cometendo ou tendo acabado de cometer um crime, ou quando é encontrado com provas de autoria de um delito. Além dos deputados, essa exceção também vale para membros das mesas receptoras e fiscais de partidos, além de candidatos, cujas proteções foram reunidas 15 dias antes da votação.

Crimes inafiançáveis, como racismo, tráfico de drogas, tortura, terrorismo e crimes hediondos, também podem resultar na prisão de eleições durante o período eleitoral. Nesse caso, a pessoa pode ser presa, mesmo com a regra vigente de não detenção.

Por fim, o desrespeito a salvo-conduto, emitido para garantir a liberdade de voto e proteger os eleitores contra a coação física ou moral, pode levar à prisão aqueles que violarem essa garantia. Caso haja detenção, o acusado será levado a um juiz para verificar a legalidade do ato.

O prazo de restrição à prisão se estende até 48 horas após o fim da votação, ou seja, até o dia 29 de outubro.

