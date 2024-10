Juiz eleitoral diz que ‘regulamentação objetiva’ seria ideal para redes sociais

Em análise do juiz da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, Dr. Ariovaldo Nantes Corrêa, afirmou que há uma ‘linha muito tênue’ separa a liberdade de expressão, o abuso dos meios de comunicação e a censura. O magistrado comentou sobre as novas dinâmicas de campanha, e números de processos eleitorais.

Ao ser questionado se a legislação eleitoral atual é suficientemente robusta para lidar com as novas ferramentas das campanhas na internet, Ariovaldo destacou que a principal preocupação são as fake news. “A matéria é atualmente regulamentada pela Resolução nº 23.610/2019 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas não se mostra suficiente, pois não traz definições e conceitos objetivos sobre o que seria proibido no universo digital, sendo que as situações trazidas à Justiça Eleitoral são interpretadas caso a caso sob a ótica dos respectivos julgadores, o que pode levar a decisões judiciais conflitantes ou contraditórias em situações semelhantes”.

As exceções são para situações nitidamente afrontosas ou falsas, “há uma linha muito tênue entre o exercício regular da liberdade de expressão por meio da internet, o abuso de tal direito e a censura, razão pela qual o ideal seria uma regulamentação objetiva, isto é, com a descrição completa da conduta e do resultado pretendido ou alcançado com a propagação de informações falsas, manipuladas, adulteradas e outras tidas como fake news, a fim de efetivamente garantir os direitos previstos na Constituição Federal de maneira adequada e dar ao cidadão a segurança jurídica esperada”.

O Jornal O Estado questionou o que pode ser feito com relação as abstenções que chegaram a 164.799 mil no primeiro turno das Eleições Municipais 2024, cerca de 25% dos 646.198 mil eleitores aptos. “Penso que medidas de conscientização da população a respeito da importância do voto a serem realizadas pela Justiça Eleitoral, pelos partidos políticos, pela sociedade civil, incluindo os meios de comunicação, seriam importantes. A política é necessária para a vida em comunidade e o(a) político(a) é figura essencial. Bons políticos, boas políticas públicas; maus políticos, más políticas públicas”.

O juiz comentou celeridade dos processos eleitorais, que por prazo próprio, tramitam mais rápido que processos comuns, levando em conta ações de registro de candidatura, onde o candidato é considerado apto ou inapto, impugnações contra pesquisas eleitorais, prestações de contas da campanha, dentre outras situações em que não se tem questionamento de conduta de candidato.

Dos mais de 6 mil processos de vereadores e prefeitos no Estado, sobraram pouco mais de 200 tramitando. “Atualmente a tramitação dos processos contra vereadores e prefeitos (candidatos e eleitos) é de cerca de 120 processos em Campo Grande, sendo que tal redução se deve aos prazos próprios do processo eleitoral, que são menores e acabam por levar à extinção do processo de forma mais rápida”.

Ele explica que cada juiz eleitoral faz as suas escolhas em relação ao pessoal que poderá auxiliá-lo neste período em processos e decisões. “No caso da 36ª zonal eleitoral, não houve mudança significativa”.

Por fim, Ariovaldo comentou diminuição do ‘radicalismo’ no pleito municipal em Campo grande, que foram menores ao observado em 2020 e 2022. “Tanto que não constou registro algum nesse sentido na 36ª zona eleitoral, não havendo, ao menos até o momento, alguma situação relacionada ao assunto em outras zonas eleitorais de Campo Grande”.

Carol Chaves

