A sede do PT é alvo de busca e apreensão em São Paulo, após uma decisão do juiz eleitoral Paulo Eduardo de Almeida Sorci, da 2ª zona eleitoral.

A Justiça determinou a realização de uma operação de busca e apreensão no prédio na capital paulista. A busca e operação é resultado de uma representação do diretório municipal do MDB. A decisão é liminar e, portanto, cabe recurso.

Entenda porque sede do PT foi alvo de busca e apreensão em São Paulo

A Justiça entendeu que os petistas promoveram propaganda eleitoral antecipada ao imprimir e distribuir 100 mil panfletos.

A distribuição de panfletos tinha críticas à gestão do prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), que deve disputar a reeleição em outubro.

Conforme o juiz, a dimensão da tiragem dos panfletos e o contexto político extrapolaram o direito à liberdade de expressão.

A operação na sede do PT terá como objetivo verificar se o material está armazenado no prédio.

PT deve disputar as eleições

O PT indicou a ex-prefeita Marta Suplicy para ser candidata a vice do deputado Guilherme Boulos (PSOL), que é pré-candidato a prefeito de São Paulo.

Enrico Misasi, presidente do diretório municipal do MDB, afirmou que a pré-campanha de Boulos desrespeita “repetidamente” a legislação eleitoral.

O diretório do PT em São Paulo disse que suspendeu a distribuição do material.

