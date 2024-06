Novo livro de Miguel von Behr revela as belezas do Planalto da Bodoquena

Lançada no Dia Mundial do Meio Ambiente, obra estará disponível para distribuição em escolas e bibliotecas

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o fotógrafo, arquiteto, ambientalista e escritor Miguel von Behr apresenta ao público seu mais recente trabalho: o livro “Planalto da Bodoquena”. Publicado pela Yes Book Editora, o lançamento do livro acontece em Campo Grande hoje e em Bonito nesta quinta (6 ) o com palestras e discussões sobre o livro. A obra recebe o apoio do Sesc Mato Grosso do Sul e da Edem Agrominerais, destacando a riqueza histórica, cultural e natural das regiões turísticas em MS.

Ode às belezas naturais

O livro ‘Planalto da Bodoquena’ surge como uma obra que não apenas observa, mas também possui o objetivo de proporcionar contemplação para aprofundar os leitores em um universo de cores, histórias e mistérios da ecologia sul-mato-grossense. Composto por 198 páginas repletas de narrativas visuais, o livro é uma ode à diversidade e à beleza da região, capturando a imaginação com 150 fotografias que saltam das páginas, como se cada uma delas tivesse uma história única para contar.

Acompanhadas por mapas meticulosamente detalhados e reproduções de documentos históricos, as fotografias revelam os segredos dos encantos turísticos de Bonito, Bodoquena e Jardim. Mas é nas profundezas do Planalto da Bodoquena que o verdadeiro fascínio da região se desdobra. Este é um lugar onde as águas cristalinas fluem como relíquias de um tempo imemorial, e onde cavernas misteriosas guardam segredos antigos. Destacando-se entre elas está a lendária Gruta do Lago Azul, cujas águas profundas e azuladas são como espelhos para o passado.

Sobre o autor

Miguel von Behr natural de Minas Gerais, é um arquiteto e urbanista formado pela Universidade Católica de Santos e mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de Brasília. Durante sua carreira, trabalhou no Ibama por 26 anos, contribuindo para a criação e implementação de diversas Unidades de Conservação, como Estações Ecológicas, APAs, Reservas Extrativistas e Corredores Ecológicos, além de projetos abordando temas como planejamento urbano, meio ambiente e populações tradicionais.

Ele também trabalhou no ICMBio/MMA e na Secretaria de Patrimônio da União do Ministério do Planejamento. Como fotógrafo e escritor, publicou vários livros sobre a natureza, história e cultura brasileira, sendo autor do selo editorial Série Ecossistemas Brasileiros. Atualmente é o criador da Renuurbr (Rede Nacional de Unidades de Conservação Urbanas).

Para a reportagem do Jornal O Estado, Miguel von Behr, compartilhou sobre seu processo de seleção e criação das fotografias para o livro “A escolha das fotos foi tranquila porque, em primeiro lugar, a região é muito bonita. Assim, foi possível captar muitas imagens belas e selecionar as 150 melhores. Isso não se mostrou muito difícil, dado que esse aspecto que contribuiu bastante. Quanto à captação das fotos, de fato foi mais desafiador, especialmente nas cavernas. Mas isso se deve à sua beleza, não é mesmo? Além disso, houve o apoio que recebi localmente para acessar esses lugares. A experiência foi bastante tranquila; fui muito bem recebido pelos proprietários das atrações e tudo ocorreu bem”, destacou.

O autor também relatou sobre os desafios que teve que passar para registrar os melhores aspectos do Planalto da Bodoquena “Quanto à dificuldade para fazer as fotos, a maior foi o acesso. Algumas delas foram de acesso muito difícil em função de toda a situação geográfica da área. Mas isso se deve à situação, mais ao preparo psicológico do que físico, O psicológico é muito importante para encontrar esses lugares e nos principais atrativos. Mas vale a pena conhecer o Planalto da Bodoquena”, explicou o fotografo.

Quanto ao lançamento da obra no Dia Mundial do Meio Ambiente, Von Behr espera que o livro contribua para a conscientização da sociedade sobre a importância da proteção do meio ambiente, especialmente do Planalto da Bodoquena. Implantado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o espaço serve como um modelo diferenciado de exploração turística na região.

“A partir da leitura do livro e das fotos, bem como das discussões durante o lançamento e palestra, esperamos promover essa conscientização. Além disso, o livro será distribuído nas escolas e bibliotecas, o que ajudará significativamente na conscientização da comunidade sobre a importância da preservação do Planalto da Bodoquena e do turismo sustentável na região”, finalizou o autor.

Serviço

O lançamento do livro ocorrerá em dois dias; hoje (5), às 18h30, na biblioteca do Sesc Escola Horto: Rua Anhanduí, 200 – Centro, Campo Grande – MS. Em Bonito, a obra será lançada amanhã (6), às 19h, na Casa da Memória Raida: Rua 29 de maio, 917, Centro, Bonito – MS.

Por Amanda Ferreira

