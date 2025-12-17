Homem é alvejado com 12 tiros no Jardim São Conrado

Um homem, identificado como Gustavo Fernandes Ribeiro, de 30 anos, foi atingido por ao menos 12 tiros, enquanto trafegava de motocicleta pelo Jardim São Conrado, em Campo Grande. O crime ocorreu no início da noite de ontem (16). Os autores do crime ainda não foram identificados.

Segundo informações divulgadas, o homicídio ocorreu na Rua Praia Grande, quando Gustavo seguia de moto no sentido do centro para o bairro. Ele foi surpreendido por uma dupla que também estava de moto, que se aproximou e logo começou a efetivar os disparos. A vítima foi atingida no braço direito e esquerdo, cabeça, rosto e costas.

Equipes de socorro foram acionadas, mas Gustavo não resistiu e morreu no local. Durante investigação da polícia, foram encontrados 11 estojos deflagrados de munição calibre 9 mm e uma munição intacta do mesmo calibre, todos recolhidos pela perícia.

Além das cápsulas, um aparelho celular que estava com a vítima foi apreendido. Imagens de uma câmera de segurança também foram recolhidas, mas até o momento não foi possível identificar a placa da motocicleta usada pelos autores. A Polícia Militar informou que não foi informados nenhuma características dos suspeitos.

Passagem na polícia

Durante investigação do crime, foi encontrado no nome de Gustavo, uma passagem por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi flagrado, em setembro do ano passado, conduzindo um caminhão furtado e ainda tentou fugir da abordagem. Na época, ele alegou que foi contratado por um homem conhecido como “Dente” para conduzir o veículo de Dourados a Campo Grande.

Ainda constam passagens pelos crimes de desobediência, tráfico e posse de drogas, ameaça e receptação. Ainda não há informações se a morte dele tem ligação com as ocorrências.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, cometido em emboscada, com emprego de arma de fogo e com participação de duas ou mais pessoas. A ocorrência segue sob investigação da Polícia Civil.

