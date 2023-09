Secretário de Saúde divulga nota esclarecendo vídeo com dança em Unidade de Saúde

Através de nota oficial a Secretaria Municipal de Saúde rebateu o video divulgado durante a sessão da Câmara de Vereadores de Campo Grande na manhã de hoje onde o secretário de Saúde Sandro Benites apareceu dançando em uma sala de espera que supostamente seria a UPA Coronel Antonino. A nota esclarece que não se trata de UPA Coronel Antonino e sim na USF Santa Emília que estava comemorando um ano de inauguração e que naquele mesmo dia a UPA Coronel Antonino funcionou regularmente.

A seguir segue a integra da nota distribuída pela Assosoria da Secretaria municipal de Saúde.

“A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) esclarece que, diferente do que foi noticiado, o episódio em questão não ocorreu na UPA Coronel Antonino. O vídeo em que o secretário Sandro Benites aparece em um momento de descontração e confraternização foi gravado durante a festividade de comemoração de 1 ano de inauguração da Unidade de Saúde da Família, USF, Santa Emília, organizada pela equipe da unidade na última sexta-feira, dia 01 de setembro. A celebração envolveu todos os servidores e usuários da unidade de saúde, sendo ofertados diversos serviços e atendimentos à população. A Sesau lamenta e repudia tais manifestações inverídicas que têm como único objetivo denegrir o serviço de saúde e seus agentes. Cabe esclarecer ainda que na data em questão, o quadro funcional da UPA Coronel Antonino estava completo, contando com cinco médicos clínicos e cinco pediatras e todos os pacientes estavam sendo atendidos dentro do tempo protocolar que é de até 4h para casos de menor gravidade. Por fim, a Sesau reitera que diversas ações foram realizadas com o intuito de proporcionar uma saúde de melhor qualidade à população campo-grandense. Somente este ano, cinco unidades de saúde foram inteiramente revitalizadas nos bairros Aero Rancho, Arnaldo Estevão de Figueiredo, Jockey Club, Vila Popular e Jardim Marabá, beneficiando mais de 50 mil pessoas. Ainda neste mês outras melhorias devem ser concluídas na USF Nova Bahia, CRS Nova Bahia e Centro de Especialidades Odontológicas. Está em andamento a reforma da UPA Vila Almeida e até o próximo ao ao menos outras 5 unidades devem ser reformadas. Além disso, somente este ano mais de 300 médicos aprovados em concurso e em processo seletivo foram convocados para reforçar o atendimento nas unidades de saúde. Ainda este mês, a Sesau irá renovar totalmente o seu Parque Tecnológico, com a entrega de 2 mil novos computadores e outros equipamentos de informática. Uma nova unidade de saúde será inaugurada para atendimento voltado a mulheres e crianças.”

