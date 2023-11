Zeca do PT fala em transparência e Rafael Tavares defende CPI

O retorno dos deputados, após o recesso parlamentar começou agitado com protesto dos servidores da Cassems contra suspeita de irregularidades diante portal da transparência e deputados durante a sessão desta quinta-feira (3), destacam o tema.

O deputado PRTB, Rafael Tavares se mostrou descontente com o resultado da reunião. “A Cassems é dos servidores, estou aqui hoje para os defender . Acabamos de encerrar uma reunião com o presidente da entidade, e eu não consegui fazer todos os questionamentos que eu gostaria”, destacou Tavares.

Rafael Tavares ainda descreveu sua preocupação com o tema. “Essa discussão começou porque fui procurado por um grupo de servidores, questionando o aumento e buscando algumas informações. Fui orientado a retirar o requerimento da CPI após a reunião, mas não irei retirar. O meu gabinete está à disposição de vocês. Peço que vocês pressionem os colegas, para que a gente abra a CPI da Cassems, e abra a Caixa Preta da Cassems, e descubra para onde está indo o dinheiro de vocês”, exclamou.

Já o ex-governador Zeca do PT defendeu a entidade e afirmou ter sido uma reunião transparente e exitosa.

O deputado Zeca do PT (PT) pediu que o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), anunciasse o resultado da reunião. “Anuncie, por favor, para a plenária aqui presente, o resultado e a conclusão de uma conversa absolutamente transparente, legítima, importante e democrática, que acabamos de fazer com o presidente da Cassems, concluindo que será formada uma comissão desta Casa para intermediar o diálogo entre o Governo e a Cassems”, destacou.

O presidente concluiu o tema no plenário. Gerson Claro falou sobre a responsabilidade da Casa de Leis com a sociedade sul-mato-grossense. “Aqui tratamos os assuntos com responsabilidade. Em reunião recente, foi tomada uma medida, formada uma comissão e marcada reunião na Cassems e no Governo do Estado, em que o assunto será tratado. Podem contar com a Assembleia Legislativa”, disse o presidente da ALEMS.

