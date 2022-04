Secretária de Finanças de Campo Grande promete rever promoções de servidores de carreira

Em Audiência Pública realizada hoje (29) na Câmara de Vereadores, foi debatida a LDO para 2023, e contou com a presença da secretária de finanças de Campo Grande, Márcia Helena Hokama, que destacou o trabalho para buscar um reequilíbrio fiscal nas contas para não ultrapassar o limite máximo de gasto com pessoal, e assim viabilizar as conquistas asseguradas nos planos de cargos e carreiras já aprovados para servidores públicos.

O presidente do Sindicato da GCM de Campo Grande (Guardas Civis Metropolitanos), Hudson Pereira Bonfim, fez uso da palavra e demonstrou grande preocupação no que diz respeito as receitas. “Nós temos um plano de cargos e carreiras aprovado com 100% da Casa em 2019, que trouxe expectativas para os guardas civis. Embora isso, tivemos um impedimento de 2 anos pela Lei 173, e agora iniciamos o enquadramento da categoria”, disse Bonfim.

Hudson também explicou que estão há 2 anos com promoções horizontais e o quinquênio (benefício dado de 5 em 5 ano) em aberto. “Somos cobrados no que toca a essas vantagens. Nós nos qualificamos e dependemos desse recurso para manter a qualidade do nosso trabalho. Temos servidores de carreira que precisam ser valorizados”, finalizou.

A secretária de Finanças Municipal, Márcia Helena Hokama garantiu que o enquadramento dentro do limite máximo com reequilíbrio está em revisão, e tem o objetivo de completar as categorias que tanto almejam, merecem e esperam.

Sobre a GCM, a secretária explanou que existe sim um um plano de cargos e carreiras para a categoria. ” Vocês são as nossas forças da nossa segurança. Campo Grande recebeu o título de cidade mais segura do Brasil, e o mérito é de vocês, que são profissionais qualificados e que merecem todo nosso respeito e consideração”, disse Hokama.

Márcia garantiu que as promoções horizontais e verticais serão revistas. “A nossa proposta é ir aos poucos e melhorar esse reenquadramento a fim de contemplarmos os nossos quadros dos profissionais efetivos”, explicou.

Segundo a secretária, o objetivo também é fazer valer o plano de carreira de todos os servidores efetivos.