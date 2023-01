BBB 23: Após eliminação de Marília, Cara de Sapato é o novo líder

Marília foi a primeira eliminada do BBB 23 em um paredão contra Fred Nicácio após serem escolhidos pelo público para o Quarto Secreto. A maquiadora teve 52,70% dos votos e o médico, 47,30%. Ao todo foram computados 32.691.714 votos. Durante a exibição do programa ao vivo, o Paredão alcançou mais de 230 mil votos por minuto.

“Você tem sangue de Maria Bonita. Que, antes de ser bonita, foi Maria! Antes de ser bonita igual você, foi Maria, uma mulher como qualquer outra, digna de todo amor e respeito e possibilidade de respeito que o mundo possa ar. Seu caminho é lindo e você é amada!”, disse Tadeu Schmidt, ao anunciar a eliminada. No estúdio, Tadeu questionou o que aconteceu com Marília na casa e a maquiadora respondeu: “Eram os olhares e a maneira que eu vi a não aceitação das pessoas me fizeram me fechar mais”.

Após o retorno de Fred Nicácio para o reality, foi a hora dos participantes realizarem a Prova do Líder. Cinco participantes já começaram sendo vetados da dinâmica: Domitila, Cezar Black, Gabriel Santana, Cristian e Gabriel Tavares. As líderes Bruna Griphao e Larissa puderam vetar duas pessoas cada e Fred Nicácio, que voltou do Quarto Secreto imune, barrou mais um.

A prova teve duas rodadas, mas só quem foi para a final foram as duplas Key Alves e Gustavo contra Amanda e Cara de Sapato. Depois de muita apreensão e correria, Amanda e Cara de Sapato ganharam a prova do líder. Porém, a prova não acabou por aí. A médica e o lutador tiveram que ir para o gramado sortear uma chave certa para ganhar um carro e a liderança. Amanda tentou duas vezes, o carro não ligou.

Na segunda vez de Cara de Sapato, ele liga o carro e o BBB 23 tem seu 2º líder da temporada. Com isso, o atleta ganha a liderança da semana e um carro e Amanda fica imune. O brother escolheu os participantes Amanda, Bruno, Aline Wirley, Fred Desimpedidos, Larissa e Paula para o VIP, já os outros participantes ficam na Xepa.

