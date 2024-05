Secretária aponta crescimento na receita e despesa da Prefeitura de Campo Grande

A secretária municipal de Finanças e Planejamento da Prefeitura, Márcia Helena Hokama, prestou contas aos vereadores, nesta terça-feira (28), e apontou crescimento nas receitas do Executivo no primeiro quadrimestre do ano de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023.

Os números mostram que as receitas arrecadadas de todas as fontes no período passaram de R$ 1,8 bilhões em 2023 para R$ 2 bilhões este ano, um incremento de 11%. As despesas, por outro lado, também subiram no período. Em todas as fontes aumentaram 23%, passando de R$ 1,4 bilhão para 1,7 bilhão.

No período, ainda conforme a secretária, os gastos com pessoal consumiram 53,66% dos recursos da Prefeitura – o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 51,30%. No ano passado, o índice era de 55,2%.

A Audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice), Ronilço Guerreiro e Luiza Ribeiro.

“Essa é a natureza do parlamento: debater e buscar informações. A Casa é contundente e é assim que a gente cresce. Estamos vendo que o Executivo está fazendo o papel dele e, às vezes, é preciso cortar na carne para fazer a gestão dos recursos públicos e aplicar naquilo que realmente é necessário”, disse Betinho.

