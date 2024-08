Rose Modesto tem homologada candidatura à Prefeitura da Capital

Ato político oficlizou também o vice na chapa e mais e 30 candidatos a vereador

Com o slogan “União por Campo Grande”, Rose Modesto (União Brasil), foi declarada, oficialmente, candidata a prefeita de Campo Grande nesse sábado (3). O evento homologou o advogado tributarista e consultor, Roberto Oshiro, como vice na chapa majoritária e 30 candidaturas a vereador, sendo 21 homens e 9 mulheres. Rose, aposta na sua experiência e no preparo como seu diferencial para a disputa pela prefeitura de Campo Grande, em 2024.

“Eu me sinto pronta, preparada para retribuir a toda a população de Campo Grande, toda a confiança e carinho que sempre recebeu. Nossa cidade tem problemas antigos, problemas graves na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura e tudo isso me move, me dá vontade. Coragem, sei que eu estou pronta, preparada neste momento pela experiência de conhecer Campo Grande, mas acima de tudo pela experiência de vida, por ter vivido o que já vivi, pela experiência dos cargos que já ocupei e sinto que esse é um momento que eu tenho como dever, colocar o meu nome à disposição e deixar a população escolher quem ela entende que é melhor para poder conduzir a nossa cidade nos próximos quatro anos”.

Quanto a escolha do vice, Rose Modesto disse que teve total liberdade para escolher o nome que seria a melhor opção para seu projeto. “O Oshiro é um homem do bem, de caráter, preparado, jovem, mas que já tem dado uma contribuição muito grande a Campo Grande, principalmente num setor fundamental para o crescimento da nossa cidade e para as grandes oportunidades que as pessoas precisam ter, que é o emprego, que é a renda. Hoje ele está aqui como uma indicação de muitas associações, de sindicatos, grande parte dos empresários e da Colonia Japonesa, que muito contribui com o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.

A candidata afirmou, ainda, que não vê com desvantagem entrar na disputa com chapa pura e que, apesar de respeitar as candidaturas que tem um arco maior de aliados, acredita que a aliança mais sólida que se pode ter e com a população.

“Eu respeito muito quem tem aí os seus padrinhos, seja presidente da República, ex-presidente, governador, ex-governador, mas o padrinho mais forte que vai ter nessa eleição é o eleitor. E, é com ele que eu estou dialogando. É, com o nosso time que entendeu que esse é o melhor projeto, com muita humildade, com muito pé no chão, nós vamos fazer esse diálogo com o Campo Grande e eu tenho certeza que as pessoas vão compreender que, inclusive, esse é um momento da gente poder deixar um pouquinho essa polarização de lado e compreender que os problemas de Campo Grande diz respeito a nós aqui. Nós já tivemos presidente da direita, da esquerda e passaram-se os anos, são quase 30 anos e inclusive tem obras inacabadas até hoje, inclusive, aumentou a demanda na fila de uma espera por EMEI, inclusive, a saúde piorou e não melhorou, então precisamos focar em quem tem condições de governar Campo Grande”, finalizou.

Na corrida pelo comando da Prefeitura de Campo Grande, o União Brasil conta com o apoio do PDT. A decisão teve o aval do presidente nacional do PDT e ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, conforme anunciado pelo presidente estadual do partido, Cadu Gomes.

Nesta segunda-feira (5) é o prazo final para os partidos e coligações escolherem candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Posteriormente, as candidaturas devem ser formalizadas até dia 15 de agosto na Justiça Eleitoral e as propagandas eleitorais serão liberadas no dia 16 de agosto.

Por Daniela Lacerda