Convenção oficializa candidatura da prefeita Adriane (PP) à reeleição

O Partido Progressistas (PP) oficializou neste sábado (03) a candidatura da prefeita Adriane à reeleição em evento marcado por um clima de festa e uma recepção calorosa. A prefeita chegou acompanhada pela senadora Tereza Cristina (PP), sendo ovacionada por milhares de apoiadores. O ato contou com a presença do presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, do deputado estadual Lídio Lopes, pré-candidatos a vereador do PP e do Avante, entre outras lideranças e autoridades.

Legítima representante da direita conservadora e progressista, a prefeita destacou em seu discurso o avanço de suas políticas públicas e reafirmou seu compromisso em lutar pelo desenvolvimento e pela qualidade de vida dos cidadãos campo-grandenses.

“Campo Grande não pode retroceder! Hoje, estamos dando um passo decisivo rumo ao futuro da nossa cidade. É hora de abrir novos caminhos e conquistar novos horizontes, porque Campo Grande já viu que é possível fazer uma gestão responsável. Nestes dois anos de trabalho intenso, mostramos determinação, coragem e trabalho em equipe. Amamos esta cidade e sonhamos com uma Campo Grande cheia de oportunidades para todos. Hoje, estamos avançando juntos rumo ao futuro da nossa capital. Chega de escândalos do passado! Chega de obras paradas! Chega de uma cidade que era um gigante, mas estava adormecida. Em dois anos, fizemos grandes avanços. Retomamos obras paradas e revitalizamos a educação, transformando a cidade em tempo recorde”, destacou a prefeita.

Adriane reiterou o seu compromisso e projeto por uma Campo Grande mais progressista e que atenda aos anseios da população. “Não temos medo de fazer o que é certo. Tiramos projetos esquecidos das gavetas e avançamos com coragem e determinação. Estamos construindo a Campo Grande que todos desejam.

Não sou uma prefeita que fica no gabinete; sou a prefeita dos bairros. Onde estão as pessoas, ali estou eu. Hoje, nossa missão é fazer Campo Grande avançar ainda mais. Provamos que podemos fazer a máquina funcionar e alcançar feitos que nunca antes foram realizados na nossa cidade. Este é um dia crucial para Campo Grande, pois estamos avançando com coragem para o futuro. Não estamos apenas apresentando uma candidata; estamos revelando um novo caminho”, complementou.

A prefeita destacou a importância do apoio da senadora Tereza Cristina que tem sido uma inspiração e uma força combativa em defesa do seu projeto para Campo Grande. “Tenho orgulho de estar aqui como uma mulher íntegra, uma mulher com voz na política que ressoa além do Brasil, em todo o mundo. Uma mulher que inspira. Em tempos difíceis, enfrentamos grandes desafios juntas. Cada vez que nossos oponentes acham que vamos desistir, eles só nos tornam mais fortes. Os obstáculos que colocam em nosso caminho se tornam degraus para o nosso avanço. Que os políticos do passado se reúnam onde quiserem, porque nossa verdadeira aliança é com o povo de Campo Grande”, concluiu.

O deputado estadual Lídio Lopes destacou a força e a união em prol de um projeto sólido e progressista para Campo Grande. Ele reconheceu o apoio da senadora Tereza Cristina e dos outros líderes presentes, ressaltando o papel vital que todos desempenham na continuidade de um trabalho transformador em Campo Grande. O deputado reforçou a seriedade e o compromisso da gestão atual e garantiu que, juntos, alcançarão novos patamares de desenvolvimento para a cidade.

” Que alegria estarmos reunidos aqui nesta manhã especial. Quem poderia imaginar que uma convenção reuniria tantas pessoas comprometidas e apaixonadas? Isso é uma clara demonstração de que estamos prontos para lutar por um futuro melhor…Ao caminhar pelos bairros e ouvir os cidadãos, fica evidente o reconhecimento pela seriedade, integridade, e impacto positivo que sua gestão trouxe para Campo Grande”, disse o deputado.

A senadora Tereza Cristina reafirmou seu apoio à candidatura de Adriane à reeleição como prefeita de Campo Grande. Ela destacou a importância da continuidade do trabalho de Adriane, que tem promovido avanços significativos na cidade.

Com um tom confiante, a senadora ressaltou que Adriane é a liderança ideal para impulsionar o desenvolvimento sustentável e a modernização de Campo Grande, enfatizando seu compromisso com a cidade e sua visão de um futuro progressista.

“Como presidente estadual do Progressistas, tenho muito orgulho de ter Adriane como nossa candidata à prefeitura de Campo Grande. Em apenas dois anos, Adriane transformou a cidade, retomando obras paralisadas e trabalhando incansavelmente pelos mais vulneráveis. Mesmo enfrentando muitos desafios, Adriane não se queixou; ela agiu. E é esse tipo de liderança que precisamos. Estou com você, Adriane”, finalizou.

Leia Mais