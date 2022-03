Rose Modesto se filia ao União Brasil e lança pré-candidatura ao governo do Estado

A deputada Federal Rose Modesto vai se filiar e lançar oficialmente a sua pré-candidatura ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O evento, que contará com a presença do presidente nacional do União Brasil, o também deputado Luciano Bivar, acontecerá no sábado (12), às 10 horas, no Rádio Clube Campo, localizado na Avenida Toros Puxian, 477, na Vila Morumbi, em Campo Grande.

O evento será transmitido na página do Facebook da @rosemodesto. O ato de filiação respeitará todos os protocolos de biossegurança como utilização de máscaras, uso de álcool gel e distanciamento social. “Depois de muito pensar e falar com Deus, me sinto preparada para me lançar a pré-candidata ao governo do Estado”, explica.

Segundo Rose Modesto, hoje ela está mais experiente e preparada para assumir a missão de liderar nosso Estado. “Eu fui vereadora por dois mandatos, fui vice-governadora e secretária de Estado e deputada federal. Acredito que estou preparada para o cargo e se esta for a vontade do povo e de Deus, eu digo sim a esta missão. Minha vida pública é um testemunho de superação, competência, dedicação ao social e amor ao próximo. Sou o que sou, sem maquiagem, e todos que conhecem meu trabalho sabem disso”, explica

O ato de filiação ao União Brasil e a pré-candidatura de Rose Modesto ao governo do Estado serão chancelados pelo presidente nacional da sigla, deputado federal Luciano Bivar, e pelo secretário-geral da agremiação, Antônio Rueda.