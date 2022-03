Frente Parlamentar da Avicultura é criada na Assembleia

Com produção anual de 176 milhões de aves, a avicultura do Estado tem agora um grupo específico na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para discutir os problemas e buscar melhorias para o setor. Trata-se da Frente Parlamentar da Avicultura do Estado, instituída pelo Ato 4/2022 da Mesa Diretora, publicado hoje (10) no Diário Oficial da Casa de Leis.

A Frente Parlamentar da Avicultura reunirá parlamentares, representantes governamentais e não governamentais que têm preocupação com o tema. O grupo promoverá debates, workshops, seminários, audiências públicas e outros eventos para tratar de assuntos ligados à avicultura.

Entre os objetivos da Frente, estão o incentivo à produção de aves no Estado e articulação com o Executivo para criação de programas de fortalecimento da cadeia produtiva do setor.

Conforme dados do Governo do Estado, a avicultura de Mato Grosso do Sul produz 176,3 milhões de aves por ano, tem 554 produtores, 2.098 aviários e gera cerca de 50 mil empregos diretos principalmente na agricultura familiar.

O Ato 4/2022, que cria a Frente Parlamentar da Avicultura, está publicado na página 25 do Diário Oficial da ALEMS.

Frentes Parlamentares

Com o novo grupo, a ALEMS passou a ter 30 frentes parlamentares. São importantes espaços democráticos, que promovem e realizam debates e tomam decisões que visam à melhoria de vários segmentos da sociedade.

Entre outras parcelas, setores e temas, contam com frentes parlamentes o meio ambiente, a segurança alimentar e nutricional, os idosos, as pessoas com deficiência, o cooperativismo, o agronegócio, crianças e adolescentes, a assistência social. Com informações da assessoria.