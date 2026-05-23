Rose Modesto fala da importância da representação de políticos Sul-mato-grossenses na Câmara Federal

A ex-deputada federal esteve no Café & Política na manhã dessa sexta-feira (22), e voltou a defender pautas da centro-direita

A ex-deputada federal e presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, participou nesta sexta-feira (22) do Café & Política, evento que reuniu lideranças políticas, representantes partidários, empresários e profissionais da imprensa para discutir o cenário eleitoral e os rumos da política sul-mato-grossense.

A ex-parlamentar falou sobre a importância da representação de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e destacou a necessidade de fortalecer a bancada federal para ampliar a chegada de investimentos e recursos ao Estado. Pré-candidata a deputada federal em 2026, Rose Modesto afirmou que uma atuação em Brasília pode contribuir diretamente para demandas de Campo Grande e dos municípios do interior.

“Um mandato de deputada federal é uma forma de você poder ajudar o Estado. Um deputado bem articulado em Brasília, conhecendo os ministérios, consegue aprovar os melhores projetos, trazer recursos para o nosso Estado, ajuda muito, inclusive ajuda muito a Capital, que nesse momento precisa demais”, e completa dizendo que, com as emendas é possível trazer mais recurso para a cidade.

Modesto manteve o discurso de que ainda pretende chegar ao comando do Executivo estadual. Segundo ela, o projeto de governar Mato Grosso do Sul continua fazendo parte de seus planos futuros. “Se lá na frente, por algum motivo, entender que Campo Grande, ainda tem uma expectativa de receber o meu nome para ir para uma disputa, aí um debate vai acontecer lá na frente.”

Rose também avaliou que o cenário político para 2026 deve continuar marcado pela polarização nacional, refletindo diretamente nas alianças partidárias e nas articulações regionais para a formação dos palanques eleitorais.

“Nós vamos trabalhar para fazer o maior número de deputados federais, que é isso que traz a força, inclusive lá no Congresso, e eu tenho certeza que aqui também, regionalmente. Hoje nós temos na federação eu, pré-candidata, o Geraldo Resende e o Carlos Bernardo, lá de Ponta Porã. Tem lá no PP, o Roberto e o Luiz Ovando. Enfim, nós vamos brigar de forma saudável, obviamente, pra gente ter a maior bancada dentro da federação, que seja do União Brasil”.

Durante a conversa, a pré-candidata comentou pautas em discussão no Congresso Nacional e voltou a defender posicionamentos alinhados ao campo da centro-direita. A dirigente partidária afirmou que pretende permanecer no mesmo espectro político nas próximas disputas eleitorais, acompanhando a tendência nacional do partido, mas sem abrir mão das próprias convicções.

Entre os assuntos tratados, Modesto comentou debates envolvendo a revisão da escala de trabalho 6×1, tema que ganhou força nos últimos meses em Brasília. Segundo ela, a discussão precisa ocorrer com equilíbrio, considerando os direitos dos trabalhadores e os impactos econômicos para empresas e setores produtivos.

“Há de se ter uma compensação, porque os empresários, se também não tiverem condições de se manter firme, o desemprego aumenta, é natural. Ninguém quer, nem o trabalhador quer correr o risco de ir embora. Hoje é muito interessante porque eu sou favorável de se ter melhores condições de horário, de tempo, de trabalho, de qualidade de vida nesse emprego para os trabalhadores”, declara.

Por Danielly Carvalho e Lucas Artur