Rose confirma disputa do União Brasil, em MS

A ex-deputada Rose Modesto confirmou, ao jornal O Estado, que vai disputar a presidência regional do União Brasil, partido em que concorreu a eleição para governadora, na eleição de 2022. Modesto articula chapa contra o grupo da atual presidente, senadora Soraya Thronicke, que não pretende concorrer o pleito do partido, marcado para acontecer em 28 de abril.

“Vou disputar, sim. A pedido de boa parte dos membros da executiva, dos delegados das municipais, que têm direito a voto, estou colocando meu nome à disposição do partido”, disse a ex-deputada Rose Modesto.

Procurada, a senadora Soraya Thronicke informou que a questão está judicializada e aguarda decisão da Justiça. “Precisamos aguardar a decisão judicial, para novas definições. A Justiça ainda pode validar a Convenção Partidária do dia 4 de abril, realizada totalmente dentro dos trâmites legais. Determinamos, junto com o diretório nacional, uma data (o dia 28 de abril) para realizar novas eleições, caso não haja definição da Justiça, até lá.”

Soraya rebate que não quer o cargo, mas que deseja uma pessoa comprometida com o partido, na posição. “Não pretendo concorrer à presidência do União Brasil- -MS, pois entendo que este é o momento para alternância de poder e precisamos dar oportunidade aos novos parlamentares da sigla e pessoas verdadeiramente comprometidas com o União Brasil, desde o princípio”, cutucou.

A senadora Soraya Thronicke, que após ser eleita em 2018, assumiu o comando do extinto PSL, foi redirecionada, em 2021, pelo presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para comandar o diretório estadual de Mato Grosso do Sul, logo após a fusão, entre PSL e DEM.

Na época, o extinto DEM era comandado pela então deputada licenciada e ministra Tereza Cristina, que viu seu espaço ser diminuído e migrou para o Progressistas. Passado o período de adaptações, em 2022, o União de MS teve algumas saídas e entradas de políticos, entre eles a de Rose Modesto, que se despediu do PSDB com promessa de apoio na nova casa, para concorrer ao Executivo.

Inicialmente, Soraya e Rose aparentavam tentar firmar parceria para vitórias expressivas, nas eleições de 2022. Porém, a relação ficou abalada após uma série de desentendimentos, durante a campanha eleitoral. Os grupos de Soraya e Rose brigam na Justiça para destituir o diretório estadual, já que a convenção, do dia 4 de abril, supostamente não teria respeitado questões legais.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

