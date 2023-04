Após negociar compra de veículo, homem cai em golpe e perde 60 mil

Após negociar a compra de um veículo, um homem de 40 anos, procurou a Polícia Civil, alegando ser vítima de estelionato. Ele alegou aos policiais, que perdeu R$ 60 mil, na tarde de ontem (19), após o golpista intermediar a compra e venda do automóvel. O caso aconteceu em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande. O caso será investigado.

Conforme o boletim de ocorrência, a proprietária de um Toyota Corolla, avaliado em R$ 95 mil, postou o veículo nas redes sociais que estava a venda. Uma pessoa entrou em contato com ela, relatando que estava negociando o carro com um homem e a questionou se ela poderia mostrar o veículo. A mulher dialogou com o interessado e pegou o contato dele.

Ainda conforme o registro, mulher disse ao golpista que estava negociando o veículo em troca de uma casa. O golpista disse que para o interessado no veículo, que a dona do automóvel estava devendo dinheiro e ele repassaria o Corolla pelo valor de R$ 60 mil, sabendo que o valor de tabela é de R$ 95 mil.

O golpista ainda enviou mensagem de texto para a mulher com o comprovante de pagamento falso no valor de R$ 95 mil, mas ela olhou no aplicativo do banco e o valor não estava debitado em sua conta, foi quando desconfiou que caiu num golpe. O homem, interessado no carro, realizou uma transferência de R$ 60 mil na conta que o golpista passou.

Ambos procuraram a Polícia Civil e registraram o crime.

O caso foi anotado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.