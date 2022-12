Rodrigo Terra tem o nome indicado para compor equipe Lula

Rodrigo Terra é indicado pela academia de educação física para somar com a equipe de transição de Lula. A notícia veio à tona em uma rede social nesta última sexta-feira (9).

Novo nome surge com possibilidades de ingressar na equipe de transição do governo Lula, desta vez é para a pasta do esporte com Rodrigo Terra.

Segundo Terra, o convite partiu da Academia Brasileira de Educação Física que sugeriu o nome dele como possível colaborador da transição. A indicação vai passar por análise da equipe do governo eleito.

Rodrigo Terra foi diretor-presidente da Fundação Municipal de Desporto e Lazer, até 2021. Depois assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, a Sedesc, que depois mudou para Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, a Sidagro.

