Rodrigo Sacuno propõe consórcio de saúde e pactuação com o Governo Estadual em reunião com prefeitos do Cone Sul

Por iniciativa da “Gestão Compromisso com o Futuro”, liderada pelo prefeito Rodrigo Sacuno, o município de Naviraí realizou a primeira reunião da gestão 2025-2028 em prol da Saúde da população do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

Considerando Naviraí como um dos polos regionais da Região Sul Fronteira e, principalmente, por receber pacientes de seis municípios para atendimentos no Hospital Municipal, o prefeito Rodrigo Sacuno determinou a abertura de diálogo com os prefeitos e gestores, objetivando, juntos, construírem uma saída exequível para garantir o custeio da conta deste setor da saúde.

Após abertura do evento, no anfiteatro do Hotel Dois Gaúchos, a gerente municipal de Saúde, Dra. Ângela Cunha Castro Lopes, esmiuçou sobre a Saúde de Naviraí, apontando que a defasagem encontrada atinge todos os aspectos. Citou a interrupção de inúmeros programas de saúde que ficaram sem recursos, prejudicando os atendimentos na Saúde Básica, implicando diretamente em mais atendimentos no setor hospitalar.

O prefeito Rodrigo Sacuno foi direto e afirmou que seu município recebe apenas R$ 400 mil para realizar os atendimentos, seja de pacientes de Naviraí ou de municípios vizinhos, justificando o convite feito aos prefeitos presentes, Thalles Tomazelli (Itaquiraí), Rosária Lucca Andrade (Mundo Novo), Fabiana Lorenci (Eldorado), Victor Malaquias (Japorã) e ao vice-prefeito Dr. Bruno Bogoni (Itaquiraí), demais vice-prefeitos e secretários de saúde. Antecipadamente, Rodrigo apontou que o caminho para resolver o financiamento da saúde local e regional seria o Governo do Estado.

O prefeito de Japorã, Malaquias, elogiou a iniciativa do Governo de Naviraí. Segundo ele, é preciso encontrar solução, pois, a Saúde do Cone Sul está enfrentando muitos problemas inaceitáveis. A prefeita de Mundo Novo acrescentou que a situação está piorando em vez de melhorar, referindo-se ao modelo de gestão proposto através da Região Sul Fronteira. “Estamos clamando por mudança. A situação em que os pacientes estão sendo submetidos é desumana. Não aceito o silêncio”, disparo Rosária Andrade.

Os representantes do Hospital Uopeccan (Cascavel/Umuarama), José Carlos Ribeiro, Wilson Riedlinger (Conselheiro), e Neusa Barbosa Farias, apresentaram informações sobre os atendimentos já realizados pelo Uopeccan aos municípios do Cone Sul, reiterando o interesse em repactuar atendimentos especializados em Saúde. Prestigiaram o evento os vereadores, Giovana Silvério (representando o Legislativo de Naviraí), Jefferson Espanhol Cavalcante (presidente do Legislativo) e Kaudi Filho, de Mundo Novo.

Após amplas discussões e ideias de todas as autoridades presentes, o prefeito de Naviraí aventou a possibilidade de buscar um consórcio em saúde, para a compra de serviços na prestação de atendimentos médicos especializados, de medicamentos, e de exames especializados. “Vamos buscar sim, pactuar os programas garantidos e definidos pelo Governo do Estado. Porém, com os recursos que Naviraí está recebendo é impossível mantermos os atendimentos à contento da população do Cone Sul”, observou Sacuno.

A reunião foi encerrada após a definição de que na segunda quinzena de fevereiro, com o entendimento dos prefeitos e gestores sobre a premente necessidade de que, imediatamente, de forma organizada e com dados precisos em mãos, número de atendimentos, valores gastos com cada uma das ações, tudo seja apresentado ao Secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Correa, e ao Governo do Estado, visando a busca de solução para garantir os atendimentos gerais da saúde, seja os ambulatoriais ou especializados, de emergência e urgência, à toda população do Cone Sul do Estado.

Com informações da Assessoria de Imprensa Prefeitura de Naviraí.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram