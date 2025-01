Homem de 35 anos morre após cair de árvore em Dourados

Um homem de 35 anos morreu na tarde de domingo (26) após sofrer traumatismo craniano ao cair de uma árvore em Dourados, município localizado a 251 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

A vítima estava internada no Hospital da Vida desde o sábado (25), quando foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi levado ao hospital com ferimentos graves na cabeça após o acidente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados, onde as circunstâncias do acidente deverão ser investigadas.

