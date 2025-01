Rodrigo Sacuno e Telma Minari assumem o comando da Prefeitura de Naviraí

O prefeito e vice-prefeita eleitos em Naviraí, Dr. Rodrigo Massuo Sacuno (PL) e Telma Minari (União) tomaram posse na manhã desta quarta-feira (1º de janeiro), às 8h51min. A posse, na Câmara de Vereadores, foi conduzida pelo presidente do Legislativo, Daniel Moretto Siqueira (PL). Na mesma Sessão Especial foram empossados os 15 vereadores eleitos para a 16ª legislatura municipal.

Por volta das 10h30, teve início a Cerimônia de Transmissão de Cargo em frente ao Paço Municipal. Após formação do espaço das autoridades e execução dos hinos oficiais do Brasil, Estado e Município, para cumprir a Lei Orgânica do Município, a ex-prefeita Rhaiza Matos entregou a chave simbólica da Prefeitura e passou a Faixa Oficial ao prefeito Rodrigo Sacuno. Concomitantemente, o cargo de vice-prefeito foi transmitido do ex-vice-prefeito Márcio Araguaia para Telma Minari.

A solenidade pública contou com as presenças dos familiares do prefeito Rodrigo, seus pais Massuo Sacuno e Maria Lourdes Sacuno, e da 1ª Dama Naiza Capuci Sacuno, dentre eles, sua mãe Elza Capuci. Também participaram do ato institucional o presidente do Legislativo, Daniel Moretto e todos os demais vereadores do município, o representante da OAB 8ª Subseção de Naviraí, Dr. Diego Gatti, ex-prefeito Dr. Ronald Almeida Cançado; Soares Filho (representante do Senador Nelson Trad), Ricardo Minella (representante do Deputado Federal Geraldo Resende), Gordinho do Táxi (representante do Presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro), demais vereadores, familiares, convidados, e servidores municipais.

Antes dos discursos foram feitas homenagens. A 1ª Dama Naiza foi surpreendida pelo prefeito Rodrigo que lhe entregou um bouquet. O prefeito também homenageou sua sogra, Dona Elza Capuci, com lindas flores. A 1ª Dama entregou flores para a vice-prefeita Telma, para sua sogra Maria Sacuno e para a ex-prefeita Rhaiza Matos.

Discursos

A ex-prefeita Rhaiza Matos após breve relatório de sua gestão deixou sua mensagem de despedida. A vice-prefeita Telma Minari citou a difícil jornada política que enfrentou para vencer as eleições junto com o prefeito Rodrigo, destacou os apoios políticos, e agradeceu o trabalho dos correligionários, familiares e amigos que acreditaram na proposta de trabalho do União Brasil, Partido Progressistas e Partido Liberal que se uniram para a campanha. Por último, a vice-prefeita reafirmou os compromissos assumidos enfatizando a importância do vice, comparando: “eu e o Rodrigo somos o casca de bala. Um é casca e outro é a bala. Juntos vamos construir um futuro próspero e cheio de oportunidade para todos”, afirmou Telma.

O prefeito Rodrigo Sacuno fez emocionado discurso e apontou que: “A política foi feita para a gente servir a população e usar do cargo que estamos revestidos transitoriamente, para melhorar a vida das pessoas. Eu amo Naviraí, sou filho de Naviraí, por isso, decidi dedicar parte de minha vida à contribuir com melhorias para as pessoas e desenvolvimento do município”, disse o prefeito ao reiterar sua disposição de empreender uma gestão de resultados.

Ele também rechaçou comentários de que se fosse eleito não teria apoio do Governo do Estado: “Eu estive com o governador. Ele tem compromisso com Naviraí sim, e deixou claro que estará dando respaldo para a nossa gestão, não vai fechar as portas e muito menos nos abandonar. Da mesma forma, visitamos deputados federais, estaduais e senadores. Com eles discutimos melhorias para nossa população. A política e a gestão devem andar de mãos dadas. Mas, não podemos colocar a política na frente da gestão. Juntos vamos construir uma Naviraí mais forte, próspera e acolhedora. Que este novo ciclo seja abençoado e que possamos avançar unidos rumo a futuro melhor”, discursou o novo prefeito de Naviraí, Rodrigo Sacuno que na sequência anunciou o nome de todos os seus gerentes de área.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Naviraí

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram