Rodolfo Nogueira toma posse como coordenador da Frente Parlamentar de Combate a Corrupção

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) tomou posse como integrante da Frente Parlamentar de Combate a Corrupção e será o coordenador da frente no Estado de Mato Grosso do Sul.

O convite partiu do deputado que é presidente da Frente Coronel Meira. “O objetivo do grupo é de promover leis mais rígidas para combater a corrupção, bem como proporcionar debates e conversas para fomentar estratégias”, declarou Nogueira. Freios e contrapesos devem ser estabelecidoss para combater as práticas atuais. A Frente pretende eliminar as narrativas que dão conta de que o brasileiro é corrupto por natureza, “isso não é verdade, a maioria dos brasileiros trabalham e tem vida digna”, disse o presidente da Frente Coronel Meira.

O jornalista Zé Maria Trindade estava presente e recebeu menção honrosa da frente pelos trabalhos prestados.

O deputado e delegado Ramagem também é integrante da Frente e disse que um dos maiores objetivos é acabar com a vitimização do bandido. Ramagem também lembrou do corte de R$ 700 milhões feito pelo Governo Federal na pasta da Segurança para o orçamento de 2024.

O senador General Girão também fará parte da Frente como coordenador do Centro Oeste.

“Essa frente vai ser fundamental, porque essa turma que foi combatida pela Operação Lava Jato está de volta”, declarou Girão.

“Querem jogar uma pá de cal no principal símbolo anticorrupção do Brasil. Não tem como esconder que dezenas de empresários e políticos foram presos, delações, confissões e dinheiro, decorrente de propinas, foram devolvidos após colaboração premiada”, disse o coordenador da frente no MS deputado Rodolfo Nogueira, ao se referir a Operação Lava Jato que acabou tendo suas provas anuladas pelo ministro do STF Dias Tóffoli.

O lançamento da Frente Parlamentar de Combate a Corrupção ocorreu na tarde da última terça-feira (12), na Câmara dos Deputados.

