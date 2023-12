Cobertura de quadra desaba e mata criança de sete anos em Corumbá

Um estudante de oito anos da Escola Municipal Cássio Leite de Barros, morreu na tarde de hoje (12), após o telhado da quadra de esportes desabar enquanto as crianças praticavam atividades recreativas. Outros estudantes também ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, a unidade de ensino fica localizada na parte alta do município, onde várias casas e conjuntos residenciais tiveram telhados arrancados pela força do vento.

A criança de oito anos, foi atingida pela pela estrutura da quadra que veio abaixo com a potência do vendaval que assustou a população.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a velocidade dos ventos em Corumbá, foram de 90,36 quilômetros por hora.

