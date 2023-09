Rodolfo Nogueira sai em defesa de Alexandre Garcia e pede impeachment de ministro

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) apresentou pedido de impeachment do ministro-chefe da Advocacia Geral da União (AGU) Jorge Messias por ferir o princípio da liberdade de imprensa, ao determinar investigação contra o jornalista Alexandre Garcia. Até o momento, 29 parlamentares assinaram como coautores do requerimento e estão apoiando a iniciativa do deputado. O jornalista Alexandre Garcia tem sido a vítima da vez ao ser duramente criticado e perseguido pela esquerda, por ter expressado sua opinião durante programa apresentado na internet.

O jornalista, usando o artigo 5º da Constituição, dos direitos e garantias individuais justificou que todo cidadão tem o direito sagrado, que é o direito à expressão do pensamento, à liberdade de expressão. No pedido, Nogueira justifica que o AGU ataca o direito de liberdade de imprensa ao solicitar tal procedimento investigatório em desfavor do jornalista.

Alexandre Garcia virou alvo do governo Flávio Dino após associar, em um programa na internet, que as enchentes no Rio Grande do Sul foram alvo de ações deliberadas do Palácio do Planalto.

