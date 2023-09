Passageira morre após veículo invadir pista contrária e colidir em carreta na BR-262

Suelen Rosa de Souza, de 35 anos, morreu na noite de ontem (19), depois que o veículo em que ela conduzia, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com uma carreta, na BR-262, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo site o site Ribas Ordinário, o acidente aconteceu próximo ao distrito de Arapuá. Com a força do impacto, o Fiat Strada teve o motor arrancado para fora do chassi. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas encontraram Suellen sem sinais vitais.

Já o motorista do veículo sofreu ferimentos nas pernas, braços e foi encaminhado ao ao Hospital Auxiliadora pelos militares do 5º Grupamento de Bombeiros Militares.

Sobre o motorista da carreta, também foi socorrido pelos socorristas, com ferimentos leves, mas não corre risco de morte.

Ainda conforme o site local, na cabine da carreta possui câmeras de segurança, que é possível ver quando o carro, conduzido pelo idoso, sai da pista, atravessou a pista, colidindo de frente com a carreta.

O vídeo já está em posse da Polícia Civil de Três Lagoas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.