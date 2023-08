Rodolfo Nogueira é indicado para concorrer ao prêmio Congresso em Foco

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) foi selecionado entre os 100 deputados que vão concorrer ao prêmio de melhor deputado da Câmara. O prêmio Congresso em Foco seleciona parlamentares que não respondem a inquéritos, ficha limpa e que se destacaram durante seus mandatos como representantes do povo.

Nogueira ficou em quarto lugar entre os deputados que mais votaram contra as pautas do governo Lula na Câmara. A seleção foi feita pelo Ranking dos Políticos. Além de se destacar como uma das figuras mais opositoras do governo Lula, Nogueira também faz parte de várias frentes na Câmara dos Deputados.

Uma das frentes mais importantes que o parlamentar atua é na FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), em que ele participa de constantes reuniões que tem o objetivo de proteger as ações do agronegócio. “Vemos que esse governo elegeu o agronegócio como seu inimigo número um”, declarou o deputado, anteriormente.

Nogueira também faz parte da Frente Evangélica, da Frente da Segurança Pública, da Frente contra o Aborto e participa do seleto grupo Brasil/Israel. O parlamentar tem defendido com afinco as pautas do agronegócio e, como integrante da CPI do MST, já apresentou requerimento para que líderes dos movimentos de invasores de terras comparecessem à comissão – Stédile e Zé Rainha. Nogueira também assinou quatro pedidos de impeachment de Lula e assinou interpelação judicial contra Flávio Dino.

