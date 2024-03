Rodolfo Nogueira é eleito 2º vice-presidente da Comissão de Agricultura

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) foi eleito nesta quarta-feira (20), o 2º vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, com 27 votos. “Temos essa difícil missão de resgatar o agronegócio, essa comissão diversas vezes batalhou para que o Governo Federal olhasse e virasse os olhos para o nosso setor e o Governo Federal tem sido duro com o setor primário”, afirmou o parlamentar.

Nogueira reforçou que o agronegócio tem passado por muitas crises. “O agronegócio não está sorrindo, nós temos uma importante missão nesta comissão. O agro já saiu de uma crise e está entrando em uma recessão. Isso é um sinal de alerta para todos, para o Governo Federal, um sinal de alerta para o comércio, para a indústria e principalmente para o povo brasileiro que depende desse agronegócio que hoje estamos aqui representando”, declarou o deputado.

Além dos dois fatores, tanto o climático que é a estiagem, como os preços, o parlamentar ainda citou a falta de segurança jurídica no campo que os produtores enfrentam.

“Fora os fatores climáticos, hoje temos a insegurança jurídica no campo aflorando novamente nesse país. O Marco Temporal foi um instrumento que legalizou as demarcações, e que foi votado nessa Casa, e que não foi respeitado pelo Governo Federal, através do veto do presidente e que nós derrubamos o veto do presidente aqui. Essas prerrogativas do parlamento devem ser respeitadas, tem que respeitar esse instrumento jurídico que nós criamos aqui”, alertou.

Perfil

Em seu primeiro mandato o deputado tem atuado à frente na defesa do agronegócio, tendo o setor como uma de suas principais bandeiras.

Em 2023, durante as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava movimentos criminosos de invasores de terras (CPI do MST), Rodolfo Nogueira participou com afinco das diligências e das constantes investigações, sendo um dos autores de diversos requerimentos de convocações de líderes dos movimentos para esclarecerem ações durante reuniões na comissão.

O que faz a comissão

A Comissão de Agricultura debate e vota temas relacionados a: política agrícola e os atinentes à agricultura e à pesca; questões fundiárias e de reforma agrária; justiça agrária e direito agrário.

Com informações da assessoria