Rodolfo Nogueira assume vice-liderança do PL na Câmara

Rodolfo Nogueira foi escolhido como vice-líder da bancada do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados. A indicação ocorreu na manhã da última terça-feira (01). O deputado assume a vice-liderança da bancada, em que representará o Partido nas votações e tramitação de projetos nacionais, regionais e setoriais.

O parlamentar também é integrante da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), faz parte da Frente Evangélica, da Frente da Segurança Pública, da Frente contra o Aborto e participa do seleto grupo Brasil/Israel.

Rodolfo Nogueira tem defendido com afinco as pautas do agronegócio e, como integrante da CPI do MST, já apresentou requerimento para que líderes dos movimentos de invasores de terras comparecessem à comissão – Stédile e Zé Rainha. Nogueira assinou quatro pedidos de impeachment de Lula e assinou interpelação judicial contra Flávio Dino.

“Fico feliz em ter sido escolhido para representar os deputados que integram o bloco da Casa. Reitero meu compromisso em continuar trabalhando com dedicação e empenho em prol do nosso país”, finalizou Nogueira.

