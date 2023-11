Homem é morto a tiros enquanto caminhava em rodovia

Tiago dos Santos, 39 anos, foi alvo de um atentado por volta das 7 horas desta quinta-feira (3/8) enquanto passava a pé pelas margens da rodovia MS-379, em Laguna Carapã. De acordo com detalhes obtidos pelo Dourados News, ele estava realizando uma caminhada quando um indivíduo desconhecido em um veículo se aproximou e realizou vários disparos de arma de fogo em sua direção.

A vítima foi levada em estado grave de saúde até hospital municipal de Laguna Carapã, onde não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade.

As autoridades policiais estão atualmente conduzindo investigações detalhadas para esclarecer os eventos que levaram a esse atentado. Até o momento, a motivação por trás desse crime permanece desconhecida e é objeto de análise por parte das equipes de investigação. O caso é apurado pela Polícia Civil de MS.

Com informações do site Dourados News.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram