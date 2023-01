Riedel e Barbosinha empossados em Sessão na Alems

Eduardo Riedel (PSDB) e José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP), foram empossados nos cargos de governador e vice-governador de Mato Grosso do Sul. O deputado Paulo Corrêa, presidente da Alems, deu posse aos integrantes do Executivo.

Eduardo Riedel foi empossado em evento no Palácio Guaicurus, na Assembleia Legislativa, na tarde deste domingo (1º). Junto com ele tomou posse o novo vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, do PP. Empresário e produtor rural, Eduardo Riedel é filiado ao PSDB e substitui Reinaldo Azambuja.

A cerimônia teve início com a execuão do Hino Nacional, executado pelo Corpo de Música da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a passagem da Faixa Governamental, a leitura e assinatura do termo de posse, a execução do Hino de Mato Grosso do Sul e encerrou com uma coletiva de imprensa.

“A gente vai dar sequência num modelo de trabalho, claro que do meu jeito e da minha maneira, são ambientes e situações diferentes. Como eu sempre disse também, a sociedade é dinâmica e a política é reflexo dessa sociedade”, disse sobre o método de gestão.

“Uma obsessão pelo crescimento, bem-estar das pessoas e resgate daqueles que estão a margem do crescimento e do desenvolvimento do estado. Precisamos ter um olhar muito atento a isso, pois a sociedade precisa ter um crescimento com inclusão e justiça social. Mas é só o crescimento que pode dar solução a essas situações e essa é a premissa básica do nosso governo”. Assim o novo goernador definiu como deverá administrar Mato Grosso do Sul.

Já os deputados estaduais tomarão posse somente no dia 1º de fevereiro, um mês depois, também na Assembleia.

“Reinaldo liderou o Estado por anos por uma transformação e eu participei desse processo. Fico muito à vontade para assumir agora. Mas sempre é bom ouvir os conselhos políticos de uma pessoa que tem mais de 30 anos de vida pública”, comenta.

