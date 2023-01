“A irmã esperança” nos conduzirá neste ano, defendeu Arcebispo

Logo após a cerimônia de posse do governador Eduardo Riedel (PSDB), realizada na Assembleia Legislativa neste domingo (1), o arcebispo da Diocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara presente na solenidade, defendeu a esperança para o governo e o ano que se inicia.

Questionado sobre o que o povo pode esperar após tantos desafios ele trouxe uma mensagem de esperança. “Existe as três irmãs, fé a esperança e a caridade, e a irmã caçula, esperança conduz as outras duas e estamos orando e pedindo ao nosso bom Deus que todos que assumem a partir de hoje possam trabalhar com ética para todo nosso povo.”, Dom Dimas, arcebispo.

Em seguida o novo governador foi categórico a ressaltar que o governo seguirá o compromisso de campanha em ser: próximo, verde e digital.

