Riedel definiu oito nomes do PT para cargos no governo

O governador Eduardo Riedel (PSDB), cumpriu com o PT e já nomeou cinco dos oito nomeados que irão compor o Governo em troca da aliança e união na Casa de Leis e mais nomes serão nomeados nesta semana, totalizando oito servidores indicados pelo partido dos trabalhadores.

Na última segunda-feira (23), Vânia Lucia Batista, subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial; Cristiane Sant’Anna, subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres; Jairo Luiz da Silva, assuntos comunitários; Vagner Campos, Políticas Públicas LGBTQIA+ e Fernando Henrique Carvalho Miranda, Políticas Públicas para Juventude tiveram seus nomes publicados no Diário Oficial e mais três pessoas ao longo da semana também serão nomeados.

Os trÊs nomes que serão chamados são:Fernando Souza na Subsecretaria de Políticas Públicas para População Indígena; Zirleide Silva Barbosa, na Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas e Telma Nantes de Matos na Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência

O diretor da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) Washington Willeman de Souza foi uma articulação do deputado estadual Zeca do PT e do deputado federal Vander Loubet.

