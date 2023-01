Riedel defende cidadania e irá além ao combate a pobreza

O Eduardo Riedel (PSDB), o novo governador do Estado em sua posse no último domingo (1), defendeu os mais vulneráveis e foi categórico ao exterminar a pobreza extrema e resgatar a cidadania plena.

“É nosso dever assistir os mais vulneráveis, sem, no entanto, compactuar com a eternização da pobreza extrema. Nosso grande desafio sempre será incluir à vida produtiva, a cidadania plena, os que estão à margem da nossa sociedade organizada”, afirmou Eduardo Riedel.

“Os programas sociais se somarão a outras iniciativas na busca permanente pela plena cidadania a cada sul-mato-grossenses, esforço para ir além dos limites da tradicional transferência de renda, buscando a redução efetiva e consistente da extrema pobreza”, declarou.

A secretária de Assistência Social nomeada para esta empreitada foi: Elisa Cleia Nobre .

O novo governador reafirmou que vai seguir à risca o programa de governo por meio de instrumentos modernos como os contratos de gestão. Uma das novidades – adiantou – será a instalação de conselhos de governança setoriais, com intensa participação da sociedade.

