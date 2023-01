Homem é morto a tiros em confronto policial na Capital

Luan Veríssimo Valadares, de 31 anos, foi morto durante troca de tiros com os policiais do Batalhão de Choque, na madrugada de ontem (1), no Jardim Radialista, em Campo Grande. Conforme dados policiais, o rapaz tinha sete passagens por homicídio.

Conforme o boletim de ocorrência, Luan conduzia um veículo de modelo, Honda Civic nas adjacências do bairro Jardim Radialista, quando se deparou com viaturas do Batalhão de Choque. Ao encontrar o veículo policial, Luan acelerou o automóvel em alta velocidade, realizando manobras perigosas pela vegetação as margens de um córrego.

Na tentativa de fugir do bloqueio policial, o rapaz abandonou o veículo e continuou a fuga a pé. Na ação, foram acionados diversas viaturas do Batalhão de Choque. Ainda conforme o registro policial, a vítima atirou contra os policiais do Batalhão de Choque enquanto fugia. Em proteção, os policiais revidaram os tiros, quando atingiram a vítima. Segundo o documento policial, foi encontrado ao lado de Luan, uma pistola calibre.45.

Ferido gravemente, os policiais encaminharam o rapaz até o Pronto Socorro do Hospital Rosa Pedrossian, vindo a óbito na unidade de saúde. Segundo consta nos dados da polícia, Luan estava evadido do Sistema Prisional da gameleira.

Na manhã de hoje, familiares e amigos estavam reunidos no velório de Luan Veríssimo em uma capela no Parque do Lageado, região sul da Capital. Inconformados, parentes próximos da vítima mostraram incomodados sobre a forma de abordagem da polícia, citando as palavras “polícia não mata, ela prende”.

O caso foi encaminhado a delegacia e registrado como Resistência, abordagem, homicídio com emprego de arma de fogo, na forma tentada e homicídio decorrente de oposição a intervenção Policial.

