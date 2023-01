Riedel aposta no contrato de gestão dentre seus secretários

Hoje (13), o governador Eduardo Riedel (PSDB) reuniu com todos os secretários para traçar os próximos passos rumo ao primeiro ano de gestão e dentre diversos assuntos o ponto alto defendido pelo governador foi sobre contratos de gestão que serão utilizados pelas secretários.

Sobre o instrumento previsto na Constituição Federal de 1988, o contrato de gestão somente foi implementado em Mato Grosso do Sul no ano de 2015.

O objetivo dessa peça de planejamento é fixar metas de desempenho para órgãos e entidades que estabelece indicadores e metas que precisam ser atingidas, assim como projetos e processos que devem ser executados pelos órgãos e entidades ao longo dos meses de cada ano. “Contratos de gestão, cada secretário tem o número de muitas atribuições muito grande e temos que ter um rumo para ter entregas, um governo próspero, verde e inclusivo e o contrato de gestão permitirá que o secretário tenha claro o que junto vai gerar resultado para uma transformação clara para o Mato Grosso Sul nos 79 municípios. “, detalhou Riedel.

Eduardo Riedel contou ainda que pretende visitar cada uma das secretarias para conversar com os servidores e explicar as metas estabelecidas. “Foi definido um prazo. Eu pedi que até o Carnaval a gente tenha praticamente todas as secretarias com os contratos assinados e quero ir a cada uma das secretarias para conversar com os servidores, ratificar as metas e propostas estão colocadas ali e assinar os contratos de gestão até o Carnaval”, disse.

O vice-governador Barbosinha destacou a importância da definição das diretrizes para o cumprimento dos compromissos de campanha e dos primeiros dias de gestão para dar andamento ao trabalho do governo. “O plano de governo começa a ser colocado em prática. Foi uma reunião muito importante para o governo colocar as suas diretrizes. Agora é trabalho. Os primeiros 100 dias são muito importantes. Até o Carnaval, vamos fechar os respectivos contratos de gestão porque é nos contratos de gestão que você estabelece as meta de cada secretaria e também o trabalho, andamento do governo”, ressaltou.

Já o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina, ressaltou que a reunião tratou de várias questões importantes visando as entregas para a população. “Foi primeiro feita uma apresentação de todos os secretários, o histórico conhecido já, mas foi o momento de cada um se apresentar. O governador reforçou as premissas do governo, o que ele espera de cada secretaria, o trabalho em conjunto, falou um pouco sobre compliance, sobre a questão de transparência, os pontos focais de governo, aquilo que espera de cada um, e já marcou um prazo curto para a apresentação dos contratos de gestão, para que cada secretaria comece a trabalhar o seu planejamento do ano para que a gente possa assinar esse contrato de gestão o mais rápido possível”, resumiu.

