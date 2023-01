Flagrado vendendo drogas, traficante tenta se esconder em porta-malas

Homem de 25 anos, foi preso em flagrante, comercializando drogas e tentou se esconder da polícia dentro do porta-malas de um veículo, em Nova Andradina, a 299 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu nesta quinta-feira (12).

Segundo o site local Nova News, dois homens de 25 e 26 anos de idade, com extensa ficha criminal, foram pegos em flagrante vendendo droga. Durante rondas de rotina, os policiais perceberam um veículo modelo VW Gol de cor preta, segundo a polícia, o passageiro tentou se esconder.

Logo, eles desconfiaram da atitude e ao realizar a abordagem o motorista do veículo não respeitou ordem de parada e iniciou-se acompanhamento tático. O condutor então, durante a fuga, realizou várias manobras e conseguiu despistar os policiais que minutos depois encontraram o carro para em frente a um comércio.

Mesmo com a guarnição próximo ao local o motorista ainda tentou fugir novamente, mas sem sucesso. Aos policiais, o condutor disse que estava sozinho no veículo, mas ao realizar buscas no carro e no porta-malas, outro traficante foi encontrado escondido. Com ele a polícia encontrou uma porção de maconha pesando 17 gramas.

Para a polícia, durante entrevista, os bandidos confessaram estarem traficando e um deles usava tornozeleira eletrônica. Já que o motorista estava o ajudando na entrega dos entorpecentes. Ao confessarem a polícia o endereço do depósito de drogas, a guarnição se deslocou até o local, onde foi localizado dois tabletes e meio de maconha, uma balança de precisão e uma embalagem de papel filme.

Os autores flagrados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência.