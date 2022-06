Retorna votação remota na Câmara e pauta será longa para próxima semana

Votações remotas devem permanecer até o fim do mês de julho

O presidente da Câmara dos deputados Arthur Lira confirmou nesta sexta-feira (24), o retorno da votação online aos parlamentares para as próximas sessões previstas para julho afim de acelerar importantes votações.

Dentre as votações esperadas está prevista para a pauta desta segunda-feira (27) mais de dez itens, que poderão ser analisados ao longo da semana. Pautas como por exemplo, a Medida Provisória (MP) 1106/22, que autoriza empréstimo consignado aos beneficiários do Benefício da Prestação Continuada (BPC) e do Auxílio Brasil, além de ampliar para 40% o percentual da renda que pode ser destinada a essa modalidade de empréstimos.

Os parlamentares também vão discutir mudanças nas relações de trabalho. Estão na pauta a MP 1108/22, que regulamenta o teletrabalho e muda regras do auxílio-alimentação; e a MP 1109/22, que institui medidas trabalhistas alternativas para vigorar durante estado de calamidade pública decretado em âmbito nacional, ou estadual e municipal reconhecidos pelo governo federal.

Com informações da Agência Câmara